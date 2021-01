Por Cátia Carmo 03 Janeiro, 2021 • 19:54 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto ascendeu este domingo provisoriamente ao segundo lugar da I Liga, ao vencer 3-0 na receção ao Moreirense, em jogo da 12.ª jornada da prova, beneficiando do adiamento para segunda-feira do Santa Clara-Benfica.

O primeiro e único golo dos dragões surgiu ainda na primeira parte, aos 22 minutos, depois de o árbitro ter assinalado penálti para os azuis e brancos por entrada faltosa de Ferraresi sobre Corona. Chamado a converter, Sérgio Oliveira não desperdiçou. O guarda-redes Mateus Pasinato mergulhou para o lado certo, mas não conseguiu segurar o remate do portista.

Aos 77 minutos, Toni Martínez colocou a bola no fundo da baliza do Moreirense, na sequência de um lance que começou em Sérgio Oliveira, que depois deu a Luis Díaz que, por sua vez, serviu Mehdi Taremi na área, para um remate ao poste. Na recarga, Taremi assistiu o espanhol para aquele que seria o segundo golo da noite, mas o VAR analisou o lance e anulou o golo aos dragões por um fora de jogo de três centímetros por parte de Taremi, no início da jogada.

Onze minutos depois, Toni Martínez voltaria a marcar e desta vez a contar. Depois de um primeiro remate contra um defesa, o avançado espanhol insistiu, a bola acabou por desviar em D'Alberto e entrou, para lá do alcance de Mateus Pasinato.

Já durante o tempo de compensação, aos 91, Fábio Vieira abriu para Sérgio Oliveira que, na esquerda, colocou a bola ao segundo poste para o remate e golo do companheiro Evanilson.

Com esta vitória, o FC Porto sobe provisoriamente ao segundo lugar, com 28 pontos, a quatro do comandante Sporting e com mais um do que o Benfica, que este domingo viu o seu jogo nos Açores, diante do Santa Clara, adiado para segunda-feira devido ao mau tempo, enquanto o Moreirense é oitavo, com 13.

Nestes primeiros dois minutos de jogo há muita pressão do FC Porto, a não deixar sair a equipa do Moreirense. Aos 8 minutos, os dragões ainda não criaram nenhuma oportunidade, mas já tiveram perto disso.

Aos 19 minutos, Sérgio Oliveira ganha a bola a Alex Soares, avança até à entrada da área e dá para o remate de ​​​​​​​Luis Díaz contra Rosic. Um minuto depois, o árbitro assistente dá indicação de falta sobre Corona na grande área do Moreirense. É penálti para os dragões!

Chamado a converter a grande penalidade, Sérgio Oliveira não falha e bate Pasinato! Está feito o primeiro no Dragão e sexto golo no campeonato deste jogador.

Ao minuto 30, Corona pisa Abdu Conté e vê cartão amarelo. Quatro minutos depois, Taremi, perante Pasinato, atira ao lado. O FC Porto esteve muito perto do segundo golo. Aos 39 minutos, cruzamento atrasado de Corona para cabeceamento de Mehdi Taremi à barra. Marega surge para a recarga a cabecear e Mateus Pasinato evita o golo.

A dois minutos dos 45, Taremi rematou ao lado! Mais uma grande oportunidade para o FC Porto fazer o segundo. O árbitro dá apenas um minuto de compensação.

FC Porto vai para o intervalo em vantagem!

Recomeçou o jogo.

Aos 54 minutos, grande oportunidade para o Moreirense empatar o jogo, num contra-ataque muito rápido que começou no guarda-redes. Seis minutos depois, Pasinato, com mais uma grande defesa, a negar o golo ao FC Porto.

Aos 62 minutos, depois de uma bola muito bem levantada por Sérgio Oliveira, Diogo Leite cabeceia por cima da baliza adversária. Três minutos depois, jogo interrompido: Rosic caiu mal e está queixoso do braço esquerdo, mas vai voltar à partida.

Taremi, aos 77 minutos, fez um cruzamento tirado em cima da linha final, Toni Martínez não desperdiçou e colocou a bola dentro da baliza do Moreirense. O VAR analisa o lance para determinar se há fora de jogo de Taremi no início da jogada e anula o golo ao FC Porto, por três centímetros.

Aos 88 minutos, o espanhol Toni Martínez voltou a colocar a bola no fundo da baliza do Moreirense e, desta vez, conta!

O árbitro dá 7 minutos de compensação. Pouco depois, aos 91 minutos, Evanilson desvia com classe e eficácia e faz o terceiro do FC Porto.

Terminou o jogo no Dragão!

Onze inicial do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Diogo Leite e Zaidu; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Marega e Taremi.

Onze inicial do Moreirense: Pasinato; D"Alberto, Rosic, Ferraresi e Abdu Conté; Alex Soares, Fábio Pacheco e Filipe Soares; Yan Matheus, Pires e Walterson.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa; Nanu, Sarr, Grujic, Romário Baró, Fábio Vieira, João Mário, Toni Martínez e Evanilson.

Suplentes do Moreirense: Kewin Silva; Matheus Silva, Steven Vitória, Afonso Figueiredo, David Tavares, Ibahima Camara, Lucas Silva, Gonçalo Franco e Galego.