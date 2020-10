Veja o onze do FC Porto para o jogo frente ao Olympiacos

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Pedro Correia/Global Imagens

Por Cátia Carmo 27 Outubro, 2020 • 19:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto vai tentar conquistar esta terça-feira os primeiros pontos na Liga dos Campeões, recebendo no estádio do Dragão os gregos do Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins.

Depois de derrotados na visita ao Manchester City (3-1), os dragões vão receber nesta segunda jornada do grupo C a equipa grega, que na primeira ronda bateu os franceses do Marselha, treinados por André Villas-Boas.

A equipa de Sérgio Conceição vai procurar aproveitar o fator casa para somar pontos e evitar que os seus adversários ganhem vantagem na luta pela qualificação para a fase seguinte da prova, que será conseguida pelos dois primeiros de cada grupo.

Onze inicial do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Sérgio Oliveira e Uribe: Corona, Fábio Vieira e Otávio: Marega

Onze inicial do Olympiacos: José Sá; Rafinha, Rúben Semedo, Cissé, Holebas; M'Vila, Bouchalakis; Ranđelović, Valbuena, Masouras; El-Arabi

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Nanu, Loum, Grujić, Romário Baró, Taremi, Nakajima, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson

Suplentes do Olympiacos: Karargyris, Tzolakis, Rúben Vinagre, Dräger, Papadopoulos, Fortounis, Pêpê, Vrousai, Bruma, Sourlis, Hassan