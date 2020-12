Por Gonçalo Teles 05 Dezembro, 2020 • 19:31 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto venceu, este sábado, o Tondela por 4-3 num jogo em que chegou a estar a perder durante a primeira parte. Zaidu marcou o primeiro da noite, mas Gonzalez e Rafael Barbosa assinaram a resposta tondelense. Marega refez o empate antes do intervalo e, aos três minutos da segunda parte, recolocou os dragões na frente. Taremi marcou o quarto golo para a equipa de Sérgio Conceição e Gonzalez ainda fez o terceiro para o Tondela.

Com esta vitória, os dragões somam 19 pontos e sobem, à condição, ao segundo lugar do campeonato, com mais um ponto que Braga e Benfica, que jogam este domingo. O FC Porto beneficia também do empate do Sporting em Famalicão, colocando-se agora a quatro pontos dos leões.

Começou da melhor forma o jogo para os dragões. Aos quatro minutos, Taremi conduz a bola para a área do Tondela e solta para Otávio. O brasileiro descobre Zaidu e o defesa nigeriano atirou a contar para o 1-0.

A vantagem portista durou um quarto de hora. Aos 20', Rafael Barbosa lançou Mario Gonzalez, que assinou o 1-1.

Pouco depois dos 30' foi a vez de Rafael Barbosa deixar o nome na lista de marcadores da partida, com um golo que valeu o 2-1. Já quase sem ângulo, o português fez a bola passar por Zaidu e Marchesín já pouco conseguiu fazer.

Marega não gostou do que viu e, segundos depois do reatamento da partida, assinou o 2-2. Confusão à entrada da grande área após um pontapé de canto e o maliano acabou por marcar.

O maliano manteve a toada logo depois do intervalo. Aos 48', a passe de Otávio, voltou a colocar os dragões na frente.

Nem foram precisos mais dez minutos para que o FC Porto ampliasse a vantagem. Desta vez foi Taremi que, depois de passe de Uribe, atirou de primeira para o 4-2.

Mas o Tondela ainda não tinha atirado a toalha ao chão. Aos 75' Mário Gonzalez salta após uma falha de marcação e cabeceia para o 4-3.

Até ao final do jogo, e com o FC Porto a proteger como podia a magra vantagem de apenas um golo, Uribe ainda viu o segundo amarelo do jogo e foi tomar banho mais cedo. E a preocupação no banco do FC Porto justificava-se: o último remate do Tondela foi à barra.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Sarr, Zaidu, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Luís Diaz, Marega e Taremi

Onze do Tondela: Niasse, Medioub, Yohan Tavares, Enzo Martinez, Filipe Ferreira, Pedro Augusto, João Pedro, Jaume, Tiago, Rafael Barbosa e Mario Gonzalez

O jogo foi arbitrado por Tiago Martins, assistido por Pedro Mota e Hugo Ribeiro. No VAR esteve Hugo Miguel.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa; Diogo Leite, Grujic, Nanu, Nakajima, Corona, Fábio Vieira, Toni Martinez e Evanilson.

Suplentes do Tondela: Trigueira, Bebeto, Jota, Khacef, Jaquité, João Mendes, Murillo, Štrkalj, Souley.