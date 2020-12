Ygor Nogueira expulso. Gil Vicente 0-0 Benfica (2.ª parte)

Por Gonçalo Teles 20 Dezembro, 2020 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Já, talvez, a pensar na Supertaça, Jorge Jesus levou a Barcelos todos os jogadores que o Benfica tem disponíveis e escolheu, de entre eles, um onze e um banco com elementos surpreendentes: Jardel tira Otamendi da defesa e Weigl e Pedrinho entram no onze encarnado. Rafa, por exemplo, não está sequer no banco. Otamendi e Gabriel também ficaram na bancada.

Foram precisos apenas cinco minutos de jogo para que as equipas mostrassem que o objetivo de ambas era o de atacar. Sem complexos, ora o Gil Vicente, ora o Benfica procuravam subir no terreno com a bola controlada.

Foi aos dez minutos que os barcelenses sentiram o primeiro calafrio: desentendimento entre Denis e a sua defesa e Darwin acaba por sair do meio da confusão com a bola em velocidade. O uruguaio adiantou-a demasiado e acabou por oferecer um pontapé de baliza.

Os da casa, alinhados em 4x3x3, tinham em Claude Gonçalves o médio mais defensivo e em Samuel Lino o mais ofensivo, mas a mobilidade entre os três da frente acabava por ser demasiado móvel para ter uma referência assumida.

Já no Benfica, alinhado no 4x4x2 de Jorge Jesus, Weigl assumia as despesas do meio-campo defensivo, com Pizzi mais avançado, Pedrinho à direita e Everton na esquerda. Foi precisamente o brasileiro quem, aos 22', aproveitou um cruzamento de Gilberto para, de primeira, obrigar Denis a aplicar-se, impedindo o primeiro golo do jogo.

Em cima da meia hora, coube a Darwin tentar abrir o marcador. O uruguaio surge desmarcado do lado direito e tirou o primeiro defesa do caminho mas, quando se virou para a baliza, preferiu tentar oferecer o golo a Seferovic. Seis minutos depois foi Gilberto quem ameaçou, mas desta vez Denis teve de voar para desviar por cima da trave.

Momentos depois chegava o primeiro momento de real perigo criado pelo Gil Vicente, quando Vítor Carvalho cabeceou com perigo.

O Benfica de Jorge Jesus contava, antes do intervalo, com 58% da posse de bola e ainda viu um cartão amarelo ser mostrado a Gilberto, num lance muito disputado e em que os gilistas ficaram a queixar-se de agressão do defesa brasileiro do Benfica sobre Leautey.

Aconteceu ao contrário: o jogo continuou e quem acabou por sofrer uma expulsão foi o Gil Vicente, quando Ygor Nogueira acabou por ver o segundo amarelo após lance disputado com Darwin. Tinha visto o primeiro sete minutos antes devido a uma infração igual.

Foi com um empate a zeros que as equipas recolheram aos balneários. No regresso, Tim Hall entrou para o lugar de Leautey e, no Benfica, Pedrinho saía para dar o lugar a Taarabt. Nem um minuto depois do reinício da partida, Weigl via um amarelo por entrada perigosa sobre Mineiro.

Onze do Gil Vicente: Denis, Joel, Rodrigo (C), Ygor Nogueira, Talocha, Gonçalves, Lucas Mineiro, Lourency, Leautey, Vítor Carvalho e Samuel Lino

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Jardel (C), Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Pizzi, Everton, Pedrinho, Seferovic e Darwin

O Benfica, segundo classificado da Primeira Liga de futebol visita o Gil Vicente, que ocupa a 14.ª posição.

O último jogo dos encarnados para o campeonato acabou com uma vitória por 2-1 sobre o Paços de Ferreira. Já os de Barcelos vêm de um empate a uma bola em Moreira de Cónegos.

O jogo é arbitrado por Nuno Almeida e no VAR está António Nobre.

Suplentes do Gil Vicente: Daniel Fuzato, Tim Hall, Bouba, Henrique Gomes, Kanya, Renan Oliveira, Leandrinho, Baraye e Hamed.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Ferro, Diogo Gonçalves, Nuno Tavares, Samaris, Taarabt, Cervi, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.