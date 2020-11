Rodrigo Pinho faz o primeiro. Marítimo 1-0 Benfica (1.ª parte)

© Carlos Costa/Global Imagens

O Benfica procura o regresso às vitórias para o campeonato nos Barreiros, casa do Marítimo. Jorge Jesus promoveu o regresso de Pizzi ao miolo encarnado nesta partida, onde faz dupla com Gabriel.

Bastou um minuto para que os encarnados - esta noite a jogar de negro - criassem perigo. Ataque rápido pela direita e Waldschmidt, ao primeiro poste, acabou por tropeçar sem conseguir dar o melhor seguimento à jogada. Os madeirenses responderam aos seis minutos por Rodrigo Pinho.

Aos sete minutos, nova oportunidade encarnada: Waldschmidt bate um canto para a entrada da grande área e Pizzi remata de primeira. Joel impediu o golo e, após ressalto, pediu-se penálti do guarda-redes Charles sobre Everton.

Mais alguns minutos, mais perigo. Everton flete da esquerda para o centro e remata de forma potente: a bola resvalou na trave e saiu por cima da baliza. Mas, de que serve ameaçar se se erra na defesa?

Sozinho sobre a esquerda, Otamendi tenta atrasar a bola para Vlachodimos mas falha o passe. Rodrigo Pinho percebeu o que ia acontecer e acelerou em direção à bola. Em frente a Vlachodimos, picou-a e fez o primeiro.

Onze do Marítimo: Charles, Cláudio Winck, Lucas Áfrico, Leo Andrade, Marcelo Hermes, René Santos, Pelágio, Jean Irmer, Macedo, Joel Tagueu e Rodrigo Pinho

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gabriel, Pizzi, Rafa, Everton, Waldschmidt e Seferovic

Suplentes do Marítimo: Amir; China, Guitane, Correa, Jean Cleber, Bambock, Milson, Alipour, Gonçalo Duarte.

Suplentes do Benfica: Helton, João Ferreira, Jardel, Diogo Gonçalves, Samaris, Cervi, Chiquinho, Ferreyra e Gonçalo Ramos.

No jogo que fecha a jornada, as águias, que perderam os dois últimos jogos no campeonato, no Bessa (0-3) e na receção ao SC Braga (2-3), apresentam-se no Funchal a sete pontos do Sporting, três dos bracarenses e um do FC Porto. Jorge Jesus não pode contar, entre outros, com Darwin Núñez e Taarabt, enquanto Zainadine deverá ser a principal baixa nos anfitriões.

O jogo é arbitrado por Manuel Mota, auxiliado por Luciano Maia e Nuno Manso. No VAR está Vasco Santos.