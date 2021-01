Leões bem no jogo. Marítimo 0-0 Sporting (intervalo)

Ruben Amorim, treinador do Sporting © Ivan Del Val/Global Imagens

Sporting e Marítimo dão esta segunda-feira o pontapé de saída nos oitavos de final da Taça de Portugal, na Madeira, onde há poucos dias os leões alcançaram mais uma vitória na I Liga, frente ao Nacional.



Depois de terem superado as condições climatéricas adversas na Choupana e vencido por 2-0, os líderes do campeonato voltam a jogar na pérola do Atlântico, agora para a prova rainha, naquele que é um dos três embates entre formações primodivisionárias.



Este será o 10.º jogo entre Sporting e Marítimo para a Taça, sendo que os leões apenas perderam por uma vez com os insulares, em 1989/90.

Já rola a bola no Estádio dos Barreiros! Aos 7 minutos surge a grande hipótese de perigo do jogo para o Sporting. Tiago Tomás remata à barra, após cruzamento de Matheus Nunes! Dois minutos depois, nova oportunidade para os leões, com Caio Secco a defender um remate de Nuno Santos.

Aos 15 minutos, grande defesa do guarda-redes do Marítimo a um remate de Tabata, que estava em boa posição. O Sporting tenta organizar o ataque. Cinco minutos depois, já dentro da grande área do Marítimo, Tiago Tomás perde o ângulo e já não arrisca o remate.

Livre perigoso a favor do Sporting aos 21 minutos. Tabata bombeia a bola para a área, mas Caio Secco consegue antecipar-se aos leões e afasta a bola. Seis minutos depois, má reposição de bola de Caio Secco a servir um jogador do Sporting que assiste Nuno Santos, na área, para um remate que o guarda-redes afasta.

Aos 29 minutos, um lance com polémica, que exigiu a intervenção do VAR. Em causa estava jogo com o braço por parte de um jogador da equipa de Ruben Amorim. Um minuto depois, Cláudia Winck levou com um remate fortíssimo e ficou muito mau tratado, mas entretanto já recuperou.

Neto, aos 37 minutos, vê cartão amarelo. Pouco depois, Zainadine fica caído no chão, fora do relvado, após choque com Nuno Santos. O jogo vai prosseguir porque o jogador do Marítimo está fora do campo, a ser assistido.

O árbitro dá dois minutos de compensação. Antes do intervalo, bem trabalhado um livre do Marítimo. É dado o sinal para intervalo na Madeira!

Onze inicial do Marítimo: Caio Secco; Zainadine, Lucas Áfrico e Leo Andrade; Cláudio Winck, Bambock, Rafik Guitane, Jean Irmer, Marcelo Hermes; Joel Tagueu e Rodrigo Pinho.

Onze inicial do Sporting: Luís Maximiano; Neto, Feddal e Borja; Gonzalo Plata, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Tabata, Tiago Tomás e Nuno Santos.

Suplentes do Marítimo: Charles, Kerkez, Correa, Pelágio, Edgar Costa, Milson e Rúben Macedo.

Suplentes do Sporting: Adán, Coates, Porro, João Mário, Pedro Gonçalves, Jovane e Sporar.