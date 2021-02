Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O Sporting de Braga visita, esta segunda-feira, o Moreirense, num jogo a partir das 19h45.

De olho no dérbi em Alvalade, os arsenalistas, que ocupam o quarto lugar, podem igualar provisoriamente o Benfica no terceiro posto, caso superem o duelo diante do vizinho minhoto.

Logo nos primeiros 27 segundos do jogo, Ricardo Horta colocou a bola no fundo da baliza de Mateus Pasinato, mas o VAR analisou o lance e acabou ou anular o golo por fora de jogo.

Ainda assim, o Sporting de Braga redimiu-se sete minutos depois, com Fransérgio, isolado, a atirar para o fundo da baliza do Moreirense e a colocar o Braga em vantagem no marcador.

Está a ser uma entrada forte do Braga neste jogo, com o Moreirense a tentar responder. A chuva está a travar muito a bola no relvado. André Castro faz, aos 17 minutos, o segundo do Braga nas alturas, de cabeça. É o segundo golo deste jogador esta temporada.

Numa jogada de insistência, perto da meia hora de jogo, aos 28 minutos, Raul Silva rematou para o fundo da baliza de Mateus Pasinato e fez o terceiro para o Braga.

Aos 26 minutos, u​​m elemento do banco do Braga vê cartão amarelo, por protestos.

Onze inicial do Moreirense: Mateus Pasinato; Matheus Silva, Rosic, Ferraresi e Abdu Conté; Fábio Pacheco e Alex Soares; Walterson, Filipe Soares e Yan Matheus; Rafael Martins.

Onze inicial do Sporting de Braga: Matheus; Tormena, Raul Silva e David Carmo; Esgaio, Castro, Fransérgio e João Novais; Galeno, Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Suplentes do Moreirense: Miguel Oliveira, Steven Vitória, Abdoulaye, Afonso Figueiredo, Ibrahima, David Simão, Galego, Lucas Silva e Franco.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Rolando, Zé Carlos, Caju, Al Musrati, André Horta, Gaitán, Piazon e Vítor Oliveira.