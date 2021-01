Por Gonçalo Teles 12 Janeiro, 2021 • 17:14 Partilhar este artigo Facebook

O CD Nacional recebe, esta terça-feira, o FC Porto em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Há poucas semanas, para a liga, os dragões venceram em casa por 2-0 este mesmo Nacional.

Bastaram quatro minutos para o FC Porto criar perigo. Pedrão foi apanhado a dormir por Toni Martínez e Sérgio Oliveira, que apanhou a bola à entrada da grande área, atirou pouco por cima da baliza. No minuto seguinte o médio português aproveitou para tentar um canto direto: a bola acabou por bater na trave.

Cabia a Sérgio Oliveira a maior fatia do perigo criado pelos dragões. Ora através de bola parada, ora através de remates, cabia-lhe pegar no jogo a partir de trás, pensar num primeiro passe e, não raras vezes, aparecer muito perto da grande área para finalizar.

Serviu para inspirar Luis Díaz. Aos 21', o colombiano recebeu a bola do lado esquerdo, tirou Rúben Freitas do caminho ao cortar para o corredor central e atirou em jeito para o fundo da baliza do Nacional. Nota para o passe de Nanu, que ligou diretamente os dois flancos.

Durou pouco a vantagem portista. Rochez recebeu um cruzamento rasteiro a partir da direita, lutou pela posição com Pepe, que o deixou rodar, e rematou para o fundo da baliza de Diogo Costa. Uma vez mais, nota para a assistência: Riascos trabalhou bem sobre Sarr para abrir espaço no corredor e depois cruzar.

Diogo Leite começava a beber da inspiração de Sérgio Oliveira e Luis Díaz. Desta vez, depois de um toque curto num livre, rematou à trave da baliza. O resto da primeira parte trouxe pouco mais do que se tinha visto: remates e muito perigo criado de bola parada pelo FC Porto.

Sem alterações nas equipas, a segunda parte começou com o FC Porto a manter-se como a equipa mais perigosa. Primeiro por Diogo Leite, depois por Luis Díaz, os dragões tentavam resolver a eliminatório sem que fosse preciso um prolongamento.

Ora, com os dragões a tardarem em confirmar essa vontade, o Nacional aproveitou. Kenji Gorré acelera pelo lado esquerdo, arrasta a defesa portista e Riascos surge do lado direito, solto de marcação. A bola chega-lhe aos pés e o colombiano não se fez rogado: atirou a contar.

Durou pouco a festa madeirense. Rui Correia mede mal um atraso para o guarda-redes e, ao ver Toni Martínez ganhar a frente, encosta no espanhol em falta. Viu o segundo amarelo e saiu do campo. Róchez teve de dar a vez a Júlio César para recompor a defesa.

Pouco depois, aos 69', Pepe rematou para golo após pontapé de canto, mas António Nobre marcou falta de Nanu sobre Piscitelli. Conceição aproveitava para tirar Sarr e Grujic e lançar Zaidu e Otávio. Começava a alta pressão portista. E mais alterações: João Mário e Marega para os lugares de Nanu e Toni Martínez.

Onze do Nacional: Piscitelli; Rúben Freitas, Pedrão, Rui Correia e João Vigário; Kenji, Azouni, Alhassan e Francisco Ramos; Rochez e Riascos.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Nanu, Pepe, Diogo Leite e Sarr; Corona, Grujic, Sérgio Oliveira, e Luis Díaz; Toni Martinez e Taremi.

O árbitro do jogo é António Nobre e no VAR vai estar Vasco Santos.

Suplentes do FC Porto: Marchesín; Zaidu, Loum, Otávio, Marega, João Mário e Evanilson.

Suplentes do Nacional: Rui Encarnação, Kalindi, Júlio César, Danilovic, Borges, Thill e João Victor