Samaris faz o primeiro golo. Paredes 0-1 Benfica (2.ª parte)

O Benfica, recordista da Taça de Portugal, entra em campo este sábado para defrontar o Paredes. Às 21h15, as águias, que já levantaram o troféu em 26 ocasiões, atuam no campo adversário, emblema que milita no terceiro escalão.

Durante a semana, o uruguaio Darwin Nuñez e o alemão Julian Weigl testaram positivo ao novo coronavírus e são baixas certas na formação de Jorge Jesus.

Está dado o pontapé de saída em Paredes. Chiquinho é travado em falta aos 3 minutos. O Benfica ganha um livre na zona frontal à baliza adversária, que pode causar algum perigo. O livre marcado por Pizzi foi estudado, mas Marcão cortou de cabeça.

Nestes primeiros dez minutos o Benfica ainda não conseguiu entrar na grande área do Paredes. Mas seis minutos depois o cenário muda. Pizzi combina com Gonçalo Ramos e o avançado formado no Benfica atirou ao lado. Lance mais perigoso do jogo agora com este tiro à malha lateral.

O Paredes atravessa um bom momento no seu campeonato, não sofrendo derrotas nos últimos três jogos. E, para já, vai resistindo ao gigante Benfica. Aos 26 minutos, Samaris inaugura o marcador, de cabeça, na sequência de um lance de bola parada.

A um minuto da meia hora de jogo sai o terceiro amarelo para o Paredes. Henrique derruba Cervi e trava contra-ataque. O primeiro pontapé de canto para a equipa da casa surge aos 45 minutos da primeira parte e não há tempo para mais. É intervalo! O árbitro Vítor Ferreira não dá qualquer minuto de compensação.

Recomeça o jogo em Paredes. Nos dois primeiros minutos desta segunda parte há confusão na área entre os centrais do Benfica, mas o guardião lançou-se e trancou o esférico. Helton Leite resolve.

Aos 57 minutos, o Benfica esteve muito perto do segundo golo. Ferro isola Cervi na esquerda, o argentino serve Gonçalo Ramos, mas o Paredes afasta a tempo. A primeira substituição do jogo surge um ano depois e é do lado do Paredes. Sai Nuno Martins e entra João Rafael.

Livre frontal para o Benfica, aos 67 minutos. Chiquinho foi derrubado por Marcão.

Onze inicial do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Ferro, Jardel e João Ferreira; Chiquinho Samaris, Pizzi e Cervi; Gonçalo Ramos e Ferreyra.

Onze inicial do Paredes: Marco Sousa, Meneses, Amadeu, Henrique, Bangoura, Tó Jorge, Ema, Marcão, Ismael, Madureira e Nuno Martins.

Suplentes no Benfica: Svilar, Morato, Kalaica, Vukotic, Paulo Bernardo e Daniel dos Anjos. Saíram Csoboth e Gerson da lista dos convocados.

Suplentes do Paredes: Ivan, Ginho, Drula, Tavares, Ferraz, Caleb e Gazela