Tiago Tomás inaugura o marcador. Sporting 1-0 Aberdeen (intervalo)

Rúben Amorim, treinador do Sporting © António Cotrim/Lusa

Por Cátia Carmo 24 Setembro, 2020 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sporting e Aberdeen defrontam-se esta quinta-feira, pelas 20h00, no estádio José Alvalade, em Lisboa, num jogo único da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.

O treinador do Aberdeen, Derek McInnes, assegurou na quarta-feira estar à espera de um Sporting "forte" na terceira pré-eliminatória da competição, apesar dos casos de Covid-19 que têm afetado o conjunto português.

Já rola a bola em Alvalade! O Sporting começa com bola e está no ataque. Nestes primeiros cinco minutos de jogo, a partida está dividida, com o Aberdeen a aproximar-se duas vezes da área leonina. Agora, há mão na bola de um jogador do Aberdeen após perda de bola dos escoceses.

Aos 7 minutos, Tiago Tomás inaugura o marcador de pé direito depois de uma excelente assistência de Vietto. O miúdo, frente ao guarda-redes Lewis, não desperdiçou a oportunidade e bateu o guardião escocês com categoria.

Seis minutos depois do golo inaugural há um livre largo dos escocesses, do lado esquerdo, mas sem perigo para a baliza dos leões. Logo a seguir, um cruzamento largo da direta de McGeouch, com Adán a sacudir para canto em cima da barra.

Muito inteligente, Feddal consegue arrancar uma falta já dentro da grande área. O Aberdeen está a pressionar muito alto. Os leões às vezes conseguem ultrapassar essa pressão e acabam por ganhar mais espaço no ataque. Aos 26 minutos, perto da primeira meia-hora de jogo, Matheus Nunes atira a uns bons 30 metros ao lado da baliza contrária. A bola saiu rasteira.

Aos 30 minutos, o Sporting parece estar a adormecer no jogo após uma boa entrada. Vietto vê o primeiro cartão amarelo do jogo por uma entrada perigosa sobre McCrorie.

Pouco antes do intervalo, o Sporting faz circular a bola com segurança, ainda assim sem criar perigo. Aos 40 minutos, Lewis nega o golo ao Sporting que, com o pé direito de Jovane Cabral na pequena área, esteve perto de fazer o 2-0. Dois minutos depois, novamente Jovane cabral a rematar forte, por cima da baliza.

Termina a primeira parte em Alvalade.

Onze inicial do Sporting: Adán; Coates, Luís Neto e Feddal; Pedro Porro, Matheus Nunes, Wendel e Nuno Mendes; Vietto, Tiago Tomás e Jovane Cabral.

Onze inicial do Aberdeen: Lewis; Logan, Hoban, Considine, Hedges, Taylor, McGeouch e Hayes; Fergusson, McGeouch e Ross McCrorie; Watkins e Hedges.

Suplentes do Sporting: André Paulo, Sporar, Plata, João Silva, Antunes, Daniel Bragança e Joelson Fernandes.

Suplentes do Aberdeen: Černý, Ojo, McGinn, McLennan, Hernández, Wright e Edmondson.