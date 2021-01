Por Cátia Carmo 02 Janeiro, 2021 • 17:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting, líder isolado da I Liga, recebe este sábado o quarto classificado Sporting de Braga, no encontro de abertura da 12.ª jornada.

A equipa mais consistente do campeonato teve triunfos complicados nas últimas duas rondas, frente a Farense (1-0), com um golo vitorioso a surgir em tempo de descontos e de penálti, e Belenenses SAD (2-1), sendo que, nesta ronda, terá pela frente o moralizado conjunto bracarense.

O Sporting de Braga, que soma 24 pontos, alcançou dois resultados volumosos - diante de Rio Ave (3-0) e Boavista (4-1), nos quais apontou sete golos e sofreu apenas um, visitando o Estádio José Alvalade com o objetivo de encurtar distâncias para o topo, ocupado pelos leões, com 29, mais dois do que encarnados e mais quatro do que dragões.

Já rola a bola em Alvalade, numa noite gelada. Aos 2 minutos, falta sobre Paulinho. Nuno Santos, isolado, esteve perto do primeiro golo do Sporting aos 3 minutos. Valeu o bom corte de Esgaio, que nunca situação de pressão reagiu muito bem. Começa com intensidade este jogo.

Aos 7 minutos, Matheus e Raúl Silva chocam. O jogo é interrompido de imediato. A partida recomeça dois minutos depois. Cinco minutos depois, Fábio Veríssimo assinala falta sobre Tiago Tomás e avisa Raúl Silva. O jogo acalmou um pouco nos últimos minutos.

Foi por pouco que, aos 19 minutos, Nuno Santos não conseguiu desviar para a baliza do Braga. Algum perigo agora, por parte da equipa da casa, junto à baliza de Matheus. Aos 28 minutos, jogo interrompido para ser prestada assistência a Raú Silva. A partida recomeça um minuto depois.

O melhor lance do Braga surgiu aos 30 minutos. Adán percebeu o chapéu de Ricardo Horta e impediu, com uma mão, evitar o golo dos minhotos. Cinco minutos depois, Rolando rematou e a bola passou muito perto da baliza do guardião do Sporting, que já estava batido.

O Sporting parece adormecido e o Sporting de Braga está a colocar a equipa de Alvalade em sentido. Aos 38 minutos, mais uma chance para o Braga. A bola bateu no ferro, passou em cima da linha de golo e não entrou por milagre! Foi um remate forte de Al Musrati.

O árbitro Fábio Veríssimo deu dois minutos de compensação. Termina a primeira parte em Alvalade, sem golos.

Começa a segunda parte em Alvalade, com o Braga a dar o toque de saída. Com um minuto da segunda parte, Paulinho coloca a bola dentro da baliza de Adán perante perante uma defesa do Sporting parada, a pedir fora de jogo. O lance foi analisado pelo VAR e o golo acabou por ser anulado, por 14 centímetros.

Aos 53 minutos, Pedro Gonçalves rematou de primeira e fez o primeiro em Alvalade. Matheus bem se esticou, mas não impediu o golo. É o 11.º golo deste jogador no campeonato, o melhor marcador da prova.

Aos 61 minutos, Adán faz uma defesa monumental, parando o remate de Ricardo Horta e evitando o golo do empate para o Braga.

Onze inicial do Sporting: Adán; Neto, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, João Mário, Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Nuno Santos.

Onze inicial do Braga: Matheus; Esgaio, Rolando, Raúl, Sequeira; Al Musrati, João Novais; Ricardo Horta, Fransérgio, Galeno; Paulinho.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Gonçalo Inácio, Antunes, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Tabata, Šporar, Plata, Jovane.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, Zé Pedro, Bruno Rodrigues, André Horta, Abel Ruiz, Iuri Medeiros, Rodrigo Gomes, Schettine.