Estado do relvado dificulta espetáculo. Sporting 0-0 Braga (1.ª parte)

Sporting e Sporting de Braga, vencedores das últimas edições da Taça da Liga e ambos com dois troféus no currículo, protagonizam este sábado uma final inédita da competição, depois de terem eliminado FC Porto e Benfica, respetivamente.

A 14.ª edição da prova será decidida em Leiria, palco onde os leões derrotaram os dragões por 2-1, na terça-feira, um dia antes de os arsenalistas aplicarem o mesmo resultado às águias, assegurando a primeira decisão entre as duas equipas desde que a prova arrancou, em 2007/08.



A final da Taça da Liga tem início às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e será dirigida pelo árbitro Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

Começou o Sporting-Sporting de Braga! O relvado não está nas melhores condições, não para de chover. Aos 3 minutos, um remate de João Mário sai muito por cima da barra da baliza de Matheus. Nos primeiros cinco minutos de jogo são os leões que têm mais bola.

Aos 9 minutos, Nuno Mendes cobra livre para a área e David Carmo afasta o perigo com corte de cabeça. Há muita água na zona central do terreno. Aos 13 minutos, a água ajuda a defesa do Sporting, travando a bola de Abel Ruiz. Este é um dos jogos em que os lances de bola parada podem ser decisivos.

Sem medo da chuva e do vento, Rúben Amorim e Carlos Carvalhal não param de dar indicações para dentro das quatro linhas. Perto dos primeiros 20 minutos de jogo, o Braga tem crescido nos últimos instantes.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Pedro Porro, Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Jovane, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves.

Onze do Braga: Matheus, Esgaio, Tormena, David Carmo e Sequeira; Al Musrati, Castro e Fransérgio; Ricardo Horta, Galeno e Abel Ruiz.

Suplentes do Sporting: Maximiano; Neto, Borja, Antunes, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Sporar, Nuno Santos e Gonzalo Plata.

Suplentes do Braga: Tiago Sá; Raul Silva, Bruno Viana, João Novais, André Horta, Lucas Piazon, Paulinho, Iuri Medeiros e Schettine.