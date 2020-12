Taça da Liga em Alvalade. Sporting 0-0 Mafra (1ª parte)

© Rui Minderico/Lusa

Por TSF 15 Dezembro, 2020 • 19:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em jogo estava um lugar na "Final Four" da Taça da Liga. Alvalade foi o palco do encontro entre Sporting e Mafra, equipa que milita na II Liga. Para este jogo, o técnico dos leões optou por fazer mudanças em todos os setores da equipa, dando a titularidade a jogadores menos utilizados. Com muitos jovens no onze, a formação de Rúben Amorim enfrentava o quarto classificado da II Liga.

Onze do Sporting: Max, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Borja, Antunes, Daniel Bragança, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Plata, Tiago Tomás e Sporar

Onze do Mafra: Carlos Henriques, João Miguel, Miguel Lourenço, Cuca, Gui Ferreira, Rodrigo Martins, João Graça, Tomás Domingos, Carlos Daniel, Camará e Okitokandjo

Suplentes do Sporting: Adán, Coates, Nuno Mendes, Neto, Pedro Porro, Palhinha, João Mário, Tabata, Nuno Santos.

Suplentes do Mafra: Godinho, Campos, João Cunha, Barbosa, Kaká, Ismael, Andrezinho, Lee, Gustavo Moura.