Leões voltam ao campeonato após saída da Taça. Sporting 0-0 Rio Ave (1.ª parte)

O Sporting, líder da Primeira Liga de futebol, recebe esta sexta-feira o Rio Ave, décimo classificado. Os leões vêm de uma derrota por 2-0 frente ao Marítimo, na Madeira, para a Taça de Portugal. Também o Rio Ave foi eliminado da Taça de Portugal, mas em casa, pelo Estoril.

Sem Feddal, Luís Neto e Nuno Mendes para este jogo, Rúben Amorim apostou em Quaresma e Borja para completar o trio de centrais fechado por Coates. Mas, na esquerda, houve uma troca de flancos: Plata, que tinha jogado à direita no jogo com o Marítimo, fez o corredor esquerdo leonino, apoiado por Nuno Santos.

O Rio Ave entrou melhor no jogo e, aos sete minutos, já tinha conseguido fazer com que Plata fosse amarelado após um carrinho em que chegou à bola mas também às pernas de Carlos Mané. No setor defensivo, os vilacondenses optavam por jogar a cinco, com Coentrão a fechar na esquerda como defesa central, Pedro Amaral e Ivo Pinto a laterais.

A maior nota dos primeiros 20 minutos de jogo vinha mesmo do banco do Sporting: Rúben Amorim já surge na ficha de jogo com treinador principal e, como tal, já pode mover-se livremente pela área técnica. E aproveitou-se bem de tal, até porque o Sporting não tinha conseguido registar qualquer remate até aí.

Onze do Sporting: Adán; Eduardo Quaresma, Coates, Borja; Pedro Porro, Palhinha, João Mário, Plata; Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Tiago Tomás.

Onze do Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Borevković, Aderllan Santos, Pedro Amaral; Tarantini, Guga; Carlos Mané, Francisco Geraldes, Coentrão; Gelson Dala.

Suplentes do Sporting: Suplentes do Sporting: Max; João Silva, Gonçalo Inácio, Antunes, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Tabata, Pedro Marques, Jovane.

Suplentes do Rio Ave: Magrão, Costinha, Pijnaker, Namora, Meshino, Leandro, Gabriel Souza, André Pereira e Diogo Teixeira

O árbitro do jogo é Hélder Malheiro, auxiliado por Rui Cidade e Gonçalo Freire. O VAR é Vítor Ferreira.