O Sporting perdeu este sábado o terceiro lugar da I Liga, ao empatar em casa do Rio Ave (1-1), em jogo da 21.ª jornada. Os vila-condenses adiantaram-se no marcador logo aos dois minutos, por Lucas Piazón, mas os leões, já em inferioridade numérica, por expulsão de Coates, empataram por Jovane Cabral, aos 84, na marcação de uma grande penalidade.

Com este empate, o Sporting caiu para o quarto lugar, com 36 pontos, e foi ultrapassado pelo Sporting de Braga, que tem 37, enquanto o Rio Ave segue no quinto posto, com 33.

O Rio Ave nem deu tempo ao Sporting para respirar e marcou logo ao primeiro minuto. Na sequência de um canto na direita, rechaçado pela defesa, houve insistência desde a lateral e Lucas Piazón encostou, de cabeça, para o primeiro na partida.

Aos 7 minutos, uma defesa fantástica de Kieszek impediu o autogolo de Matheus Reis. Um minuto depois, Coates galgou quase desde o meio campo, ultrapassando vários adversários, e, já dentro da área, rematou em esforço, mas a defesa desviou para canto.

Rafael Camacho, no coração da área aos 19 minutos, cabeceia após cruzamento da direita, mas a bola sobe muito acima da barra vila-condense. Pouco depois da meia hora de jogo, grande corte de Coates, a evitar que Nuno Santos provoque um lance de perigo na área leonina.

Aos 37 minutos, bola na barra! Que grande remate de Eduardo, que fica a centímetros do golo e do empate. Três minutos depois, uma falta do central croata Borevkovic sobre Bolasie, quando o Sporting se preparava para construir um contra-ataque perigoso, valeu-lhe um cartão amarelo.

Intervalo em Vila do Conde.

Recomeça a partida. Coates vê cartão amarelo por falta sobre Diego Lopes. Aos 52 minutos, o jogo é interrompido para resolver um problema com o sistema de comunicação de um dos árbitros-assistentes. Assim que o problema é resolvido, Jorge Silas faz a primeira alteração na equipa: sai Rafael Camacho e entra Jovane Cabral.

Aos 59 minutos o Rio Ave esteve perto do segundo golo. Com um excelente ataque, valeu ao Sporting um bom corte com o corpo, já na área, do defesa Neto. Quatro minutos depois, o jogo é novamente interrompido. Eduardo está deitado no relvado, bastante queixoso. O árbitro assinala bola ao solo. O Rui Ave vai trocando a bola com calma e classe, perante a passividade da equipa do Sporting.

Numa altura em que Silas ia fazer a segunda alteração na equipa, aos 70 minutos, Coates vê o segundo cartão amarelo e é expulso. Aos 74 minutos, Diego Lopes remata contra o corpo do adversário e o árbitro assinala falta do ataque do Rio Ave.

Aos 81 minutos, Borevkovic faz uma falta grosseira sobre Bolasie e o árbitro assinala penálti a favor do Sporting. Jovane Cabral é chamado a converter e não falha. É golo dos leões!

Seis minutos depois do golo do Sporting, entra Carlos Mané e sai Diogo Figueiras na equipa do Rio Ave. No primeiro lance em que se envolve, Carlos Mané quase marca o segundo para o Rio Ave. Aos 93 minutos, Taremi cai na área do Sporting. Fábio Veríssimo assinala simulação do avançado iraniano do Rio Ave. O Sporting sofre para manter o empate em Vila do Conde.

Acabou e deu empate! O Sporting não foi além do empate a uma bola em Vila do Conde, frente ao ​​​​​​​Rio Ave.

Onze inicial do Rio Ave: Kieszek, Diogo Figueiras, Borevkovic, Aderlan Santos e Matheus Reis, Filipe Augusto e Al Musrati, Nuno Santos Lucas Piazón e Diego Lopes, Taremi.

Onze inicial do Sporting: Luís Maximiano, Ristovski, Cooates, Neto e Borja, Wendel, Doumbia e Eduardo, Rafael Camacho, Sporar e Bolasie.

Suplentes do Rio Ave: Paulo Vitor, Nélson Monte, Vitó, Pedro Amaral, Bruno Moreira, Carlos Mané e Messias Jr.

Suplentes do Sporting: Diogo Sousa, Battaglia, Francisco Geraldes, Gonzalo Plata, Jesé, Jovane Cabral e Pedro Mendes.