A comitiva do FC Porto viajou no domingo para os Açores onde, esta segunda-feira, defronta o Santa Clara, para a 23.ª jornada da I Liga.

Os dragões ocupam o segundo lugar do campeonato, com 56 pontos, enquanto o Santa Clara é nono, com 29.

Rola a bola em Ponta Delgada! Aos 3 minutos, o FC Porto quase marca! João Afonso, na sequência de um cruzamento de Corona, cabeceia na direção da própria baliza e a bola bate no poste. Um minuto depois, Otávio fica caído no relvado e tem de receber assistência médica depois de uma queda aparatosa num lance com Costinha.

Não há construção de jogo por parte do Santa Clara nestes primeiros 10 minutos de jogo. Está muito difícil a vida para a equipa da casa. Aos 17 minutos, o Santa Clara criou perigo à baliza de Marchesín, mas o remate saiu mal a Carlos Júnior.

Aos 22 minutos, Zaidú, um jogador muito importante no ataque do Santa Clara, fica caído no relvado e tem de receber assistência médica. Parece ser uma lesão muscular. O jogador recupera, mas aos 29 minutos volta a ficar caído no relvado, desta vez a sangrar abundantemente do nariz. Dois minutos depois, os santa clarenses ganham um livre perigosíssimo à entrada da grande área do FC Porto. Costinha bate fortíssimo e a bola vai à trave da baliza de Marchesín. Foi a melhor oportunidade de golo do encontro e pertence ao Santa Clara!

Manafá, aos 37 minutos, inaugura o marcador. Com uma assistência perfeita de Sérgio Oliveira, o camisola 18 do FC Porto não desperdiça a oportunidade.

Aos 42 minutos, o árbitro Carlos Xistra mostra cartão vermelho direto a Manafá por uma entrada dura sobre Costinha. Logo a seguir, o árbitro pede ajuda ao VAR para avançar com a decisão. O próprio Carlos Xistra vai junto à linha lateral, ver a jogada, e volta atrás. Mostra apenas um cartão amarelo ao jogador azul e branco.

O árbitro dá três minutos de compensação antes do intervalo. Está a ser um jogo muito exigente para as duas equipas.

Recomeça a segunda parte nos Açores!

Onze do Santa Clara: Marco, Pierre Sagna, João Afonso, Fábio Cardoso, Zaidú, Anderson, Francisco Ramos, Costinha, Lincoln, Thiago Santana e Carlos Júnior.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Marcano, Alex Telles, Otávio, Danilo, Sérgio Oliveira, Corona, Marega e Soares.

Suplentes do Santa Clara: André Ferreira, Mamadu Candé, Osama Rashid, Ukra, Cryzan, Salomão e Zé Manuel.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Pepe, Loum, Romário Baró, Nakajima, Aboubakar e Fábio Silva.