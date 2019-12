© Eduardo Costa/Lusa

O Sporting, quarto com 23 pontos, procura aproveitar a terceira derrota seguida do Famalicão, terceiro com 24, para ultrapassar os minhotos, caso vença na visita ao Santa Clara, em Ponta Delgada.

Os primeiros dez minutos de jogo trouxeram pouco perigo mas muita intensidade ao estádio de São Miguel. Se o Sporting parecia ir acertando na pressão e na forma como circulava a bola, ficava a faltar o último passe. Era precisamente nessa falha que o Santa Clara se apoiava para sair em contra-ataque, principalmente pelo nigeriano Zaidu.

Os 19 minutos trouxeram uma grande oportunidade a cada equipa. Primeiro foi Bruno Fernandes que, à entrada da grande área e descaído para a direita, tirou um cruzamento a que Luiz Phellype chegou ligeiramente atrasado. Na resposta, os açorianos saíram em contra-ataque, viram Coates cortar mal a bola e acabaram por demorar demasiado a rematar à baliza.

Seguiu-se quase um quarto de hora de futebol amorfo, tanto de um lado como do outro. A rotina só se quebrou quando, uma vez mais, um cruzamento a partir da direita encontrou Luiz Phellype no coração da área. O brasileiro atirou de cabeça, por cima.

Mais dois minutos, mais do mesmo. Desta vez foi Ristovski a encontrar Bolasie, mas o congolês também atirou por cima. Crescia no jogo o Sporting, tanto que o golo chegou mesmo aos 40 minutos.

Vietto cresce pela esquerda, arranca em direção à grande área e tira um cruzamento a meia altura que encontra Luiz Phellype a poucos centímetros da linha golo. O brasileiro correspondeu.

Onze do Santa Clara: Marco; Patrick, João Afonso, Fábio Cardoso e Zaidu; Lucas Marques, Rashid e Lincoln; Ukra, Thiago Santana e Carlos Jr.

Onze do Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña; Bruno Fernandes, Doumbia e Wendel; Bolasie, Luiz Phellype e Vietto.

Na antevisão da partida, o treinador do Sporting, Jorge Silas, valorizou a evolução da equipa sob o seu comando, que subiu de nono para quarto classificado na I Liga de futebol, e assegurou que os 'leões' lutam ainda por todas as competições e garantiu que a época ainda não terminou.

Os 'leões' venceram na jornada passada em casa o Moreirense, por 1-0, mas foram derrotados na quinta-feira na visita ao LASK Linz, por 3-0, no derradeiro jogo da fase de grupos da Liga Europa. Já o Santa Clara, 15.º com 14 pontos e que não vence há seis jogos no campeonato, tenta distanciar-se da zona de despromoção.

O jogo é apitado por Manuel Mota, assistido por Jorge Fernandes e Luciano Maia. No VAR estará António Nobre.

Suplentes do Sporting: Renan, Rosier, Borja, Eduardo, Battaglia, Rafael Camacho e Jesé.

Suplentes do Santa Clara: André Ferreira, Bruno Lamas, Pineda, César, Zé Manuel, Francisco Ramos e Schettine.