Díaz atira por cima. SC Braga 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Quem leva a Taça da Liga? Joga-se este sábado a final da competição e há duas equipas de olhos postos nela: SC Braga e FC Porto. Para trás ficaram, respetivamente, Sporting e Vitória SC, com ambas as partidas das meias-finais a acabar com um 2-1.

A entrega da bola para finais de taças em Portugal torna-se, cada vez mais, num fenómeno de culto. Este sábado não foi exceção. O esférico veio... de carrinho. Uma pequena viatura a bateria, conduzida por uma criança, foi o meio escolhido para entregar a bola que Danilo iria buscar ao círculo central dar início a esta final.

© Miguel Pereira/Global Imagens

Uma derrapagem aqui, uma curva mais larga ali e, três minutos depois da hora, começava o jogo.

Com cinco minutos de jogo, o FC Porto foi obrigado a acordar. Ricardo Horta descobriu espaço à entrada da grande área e, em jeito, fez a bola sobrevoar Diogo Costa. Só a trave impediu o golo.

E nem assim o FC Porto acordou por completo. Aos 12', Paulinho entra pelo lado esquerdo da grande área e cruza atrasado para Ricardo Horta que, muito perto da linha de golo, deu tempo a Marcano para impedir o remate. Mais um susto azul e branco.

Com a aposta em Luis Díaz, Sérgio Conceição procurava alguma criatividade num jogo que prometia passar especialmente pelos corredores laterais das equipas. Corona, Telles, Sequeira e Esgaio eram os senhores que as controlavam defensivamente, com Díaz, Marega, Galeno e Horta a fazerem as honras da casa na frente. Aos 16', o colombiano atirou por cima depois de Marega ter encontrado espaço para correr.

Onze do SC Braga: Matheus, Esgaio, Tormena, Bruno Viana, Raul Silva, Sequeira, Fransérgio, Palhinha, Galeno, Ricardo Horta e Paulinho

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Corona, Mbemba, Iván Marcano, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Otávio, Luis Díaz, Marega e Soares

Saiba porque é que esta é a final que ninguém pode perder.

Suplentes do Braga: Tiago Sá; Diogo Viana, Wallace, João Novais, Wilson Eduardo, Rui Fonte e Trincão.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Diogo Leite, Manafá, Romário Baró, Uribe, Vítor Ferreira e Aboubakar.

Luís Godinho é o árbitro desta partida, assistido por Rui Teixeira e Valter Rufo. No VAR está Tiago Martins, auxiliado por Artur Soares Dias e Rui Licínio.