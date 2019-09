Por TSF 25 Setembro, 2019 • 20:03 Partilhar este artigo Facebook

Três dias depois do encontro para a I Liga, FC Porto e Santa Clara voltaram a jogar no Estádio do Dragão, mas com elencos diferentes. Ambos os treinadores promoveram várias alterações nas equipas iniciais. Do lado do FC Porto, Sérgio Conceição fez nove alterações, deixando apenas Pepe e Alex Telles no onze. O jogo marcou ainda a estreia a titular de Fábio Silva na equipa dos dragões.

O encontro começou com uma jogada individual de Nakajima. O japonês pegou na bola no meio campo, numa jogada que culminou num remate perigoso para a baliza dos açorianos.

Aos 10 minutos, foi a vez do Santa Clara tentar abrir o marcador. Schettine isolou Pineda, mas o jogador, na cara de Diogo Costa, atirou ao lado.

Os açorianos queriam fazer história no Dragão, onde nunca venceram, e aos 21 minutos tiveram nova oportunidade. Na sequência de um livre, a bola "caiu" na entrada da área onde estava Luís Marques. O médio rematou cruzado, fazendo o esférico passar muito perto do alvo.

Contudo, a estratégia da equipa visitante passava pelo contra-ataque. O FC Porto tinha o controlo do jogo e, à meia hora, apareceu Soares. O avançado ganhou espaço à entrada da área e, de pé esquerdo, rematou com força e rasteiro, obrigando o guardião André Ferreira a protagonizar uma boa defesa. A bola foi desviada para canto.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Diogo Leite e Alex Telles; Mbemba, Bruno Costa e Romário Baró e Nakajima; Soares e Fábio Silva.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Tomás Esteves, Luis Díaz, Loum, Uribe, Otávio e Zé Luís.

Onze do Santa Clara: André Ferreira; Rafael Ramos, César, Fábio Cardoso e Mamadu; Nené, Lincoln e Lucas Marques; Schettine, Alfredo Stephens e Pineda.

Suplentes do Santa Clara: João Lopes, Zaidu, Ukra, Evouna, Bruno Lamas, João Lucas e Pablo Lima.

No jogo para a I Liga, no domingo, Zé Luís e um autogolo deram a vitória aos azuis e brancos frente à equipa insular.