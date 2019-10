Grandes jogam à porta de casa. Conheça o sorteio da Taça de Portugal

© Nuno Fox/Lusa

Por TSF 02 Outubro, 2019 • 15:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal foi, no mínimo, simpático para os três grandes. Nenhum vai ter de fazer uma viagem muito grande para jogar: o Sporting visita Alverca, o Benfica atravessa a Ponte 25 de Abril para visitar o Cova da Piedade e o FC Porto muda de margem para ir defrontar o Coimbrões.

Pub Pub

Destaque ainda para o líder do campeonato, Famalicão, que visita uma das equipas mais entusiasmantes do Campeonato de Portugal, o Lusitânia de Lourosa. O SC Braga visita Leça da Palmeira.

Pub Pub

Há ainda a assinalar alguns dérbis distritais como o Valadares - Canelas 2010 e o Marinhense - Fátima. Há até um jogo que promete aquecer a Sertã: o Victória Sernache - Sertanense.

Os clubes foram divididos em dois potes, A e B. Todas as equipas da primeira liga vão jogar na condição de Visitante. Os jogos estão marcados para 20 de outubro.

Os jogos sorteados:

FC Alverca - Sporting CP

AD Oliveirense - Santa Clara

Fabril do Barreiro - Moreirense

Leça - Braga

Lusitânia de Lourosa - Famalicão

GD Chaves - Boavista

Águias do Moradal - Vitória de Setúbal

Farense - Desportivo das Aves

Cova da Piedade - Benfica

Condeixa - Rio Ave

Académica de Coimbra - Portimonense

Louletano - Paços de Ferreira

Pevidém - Belenenses SAD

Coimbrões - FC Porto

Sintra - Vitória de Guimarães

Penafiel - Gil Vicente

Beira-Mar - Marítimo

Varzim - Estoril Praia

Amora - Sanjoanense

Mafra - Fafe

Valadares - Canelas 2010

Marinhense - Fátima

Sporting de Espinho - Vilafranquense

Victória Sernache - Sertanense

Leixões - Praiense

Académico de Viseu - Real SC

Loures - Benfica Castelo Branco

Pedras Salgadas - Águeda

Casa Pia - Vizela

Arouca - Merelinense

Olímpico do Montijo - Anadia

Das equipas que venceram na 2ª eliminatória, destaque para o Águias do Moradal, Marinhense, Pevidém, Fabril, GS Loures, Leça, Olímpico do Montijo, Anadia e Valadares Gaia, que embora tenham perdido na primeira ronda da prova, foram repescados no sorteio anterior.