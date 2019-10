Direto: Luiz Phellype abre o marcador. Paços de Ferreira 0-1 Sporting (1.ª parte)

© Pedro Rocha/Global Imagens

O Sporting entrou em campo na Mata Real com duas alterações face ao último jogo: Ristovsky entrou para o lugar de Rosier e Luiz Phellype, no regresso a uma casa que bem conhece, sentou Bolasie no banco de suplentes. Do lado do Paços, destaque para uma noite em que a equipa quis homenagear as vítimas do cancro da mama. Os jogadores entraram em campo com as meias cor-de-rosa.

O encontro começou com o Sporting a instalar-se no meio campo dos castores. A primeira oportunidade surgiu logo aos dois minutos. Perda de bola junto à área pacense. Bruno Fernandes combinou com Jesé. O espanhol rematou para, mas Ricardo Ribeiro sacudiu para a frente, colocando a bola nos pés de Luiz Phellype. O brasileiro, bem colocado, rematou à figura do guardião, que se redimiu.

O brasileiro estava inspirado e o Sporting abriu o marcador. Lance pela esquerda, com Bruno Fernandes a levantar a cabeça e a descobrir o ponta de lança no centro da área. Luiz Phellype fugiu à marcação e atirou para o fundo da baliza pacense.

Num terreno húmido devido à chuva que começou a cair no início do jogo, o Sporting pressionava o adversário, com muita troca de bola. Jesé entendia-se com Bruno Fernandes e o espanhol deixava alguns bons pormenores no jogo, mostrando a sua técnica no relvado.

Onze do Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro; Bruno Santos, André Micael, Bruno Teles e Oleg; Diaby, Luiz Carlos e Pedrinho; Murilo, Welthon e Hélder Ferreira.

Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña; Doumbia e Eduardo; Bruno Fernandes, Vietto e Jesé; Luiz Phellype.