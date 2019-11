Direto: ainda não há golos. Tondela 0-0 Sporting (2.ª parte)

© Reuters

Por TSF 03 Novembro, 2019 • 16:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pub Pub

O Sporting entrou em campo em Tondela com três alterações na equipa. Silas lançou para este encontro Illori, que rendeu Mathieu no centro da defesa. No meio campo, Miguel Luís regressou à titularidade e Bolasie entrou para o ataque, sentando no banco o espanhol Jesé.

Pub Pub

Com as bancadas do Estádio João Cardoso bem preenchidas, o jogo começou "morno". Foi preciso esperar 33 minutos para ver a primeira oportunidade clara para agitar o marcador. E pertenceu ao Sporting: jogada pelo lado direito, com Bolasie e cruzar e a encontrar Miguel Luís. O médio formado em Alcochete, bem colocado, atirou por cima da barra de Cláudio Ramos.

Até ao intervalo, nota para um dos casos do jogo. O defesa do Tondela, Filipe Ferreira, viu o vermelho direto após entrada sobre Doumbia. No entanto, o árbitro Fábio Veríssimo recorreu ao VAR para analisar o lance e reverteu a decisão, substituindo o cartão amarelo.

Onze do Tondela: Cláudio Ramos, Moufi, Yohan Tavares, Bruno Wilson e Filipe Ferreira; Philipe Sampaio, Pepelu e João Pedro; Jhon Murillo, Xavier e Strkalj.

Suplentes do Tondela: Niasse, João Reis, Ricardo Alves, Jaquité, Richard Rodrigues, Jonathan Toro e Castillo.

Onze do Sporting: Renan, Ristovski, Ilori, Coates e Acuña; Doumbia, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Bolasie, Luiz Phellype e Vietto.

Suplentes do Sporting: Luís Maximiano, Neto, Borja, Rodrigo Fernandes, Eduardo, Rafael Camacho e Jesé.

Fábio Veríssimo é o árbitro da partida. Manuel Mota vai desempenhar as funções de VAR.