Num domingo de sol, a "Pedreira" de Braga encheu-se para assistir ao jogo cartaz da 19.ª jornada da I Liga. Sporting de Braga e Sporting voltavam-se a encontrar, semana e meia depois da meia-final da Taça da Liga, troféu que equipa do Minho ergueu.

Neste jogo, no horizonte, estava o terceiro lugar do campeonato. O encontro marcava o início de uma nova era na equipa de Alvalade. Sem Bruno Fernandes, que foi vendido ao Manchester United, Silas foi obrigado a mexer na equipa. No meio campo, entraram Battaglia e Eduardo, deixando a frente de ataque entregue a Camacho, Acuña e o reforço de inverno, Sporar.

E o jogo começou com uma oportunidade para os leões. Cruzamento do lado esquerdo de Borja e Eduardo, na pequena área, rematou com perigo, valendo o desvio para canto da defensiva bracarense. Primeiro minuto, primeira oportunidade do jogo para o Sporting.

Aos seis minutos, o Braga chegou-se à baliza de Maximiano também com perigo. Paulinho quis responder de primeira a um cruzamento de Sequeira. A bola sobrou para Ricardo Horta, que rematou com pouca potência para o guardião do Sporting segurar com tranquilidade.

Um dia depois da estreia pelo Manchester United, Bruno Fernandes deslocou-se a Braga para ver a ex-equipa © LUSA

Depois da pressão inicial dos leões, o Braga começou a ter a iniciativa, criando jogadas que apanharam desprevenida a equipa do Sporting. Os laterais Esgaio e Sequeira, fundamentais na estratégia de Rúben Amorim, estavam em evidência pela forma como atacavam.

Aos 26 minutos, David Carmo surpreendeu a defensiva leonina com o passe a rasgar para Galeno, que se soltou da marcação de Coates. O brasileiro cruzou para Paulinho, que tocou de calcanhar para Ricardo Horta. O português tentou colocar a bola nos pés de Galeno, que estava em boa posição, mas Paulinho "intrometeu-se na jogada, rematando por cima da baliza de Max.

Até ao final da primeira parte, não houve oportunidades claras de golo. O árbitro Jorge Sousa teve dificuldades em gerir a partida, mostrando vários cartões amarelos. O final da primeira parte ficou ainda marcada por um "sururu" entre os jogadores de ambas as equipas.

A segunda parte começou com um Braga mais perigoso. Os homens da frente eram uma autêntica dor de cabeça para os centrais leoninos, Coates e Neto. Candidato a homem do jogo, Maximiano mostrava porque é titular no Sporting: o jovem guardião do Sporting negou por diversas vezes o golo a Paulinho e a Galeno, as unidades mais perigosas da equipa de Rúben Amorim.

Aos 75 minutos, depois de vários avisos, o Sporting de Braga colocou-se na frente do marcador e por intermédio do menino 31 milhões. Jogada de entendimento entre as unidades da frente do Braga, com Galeno a rematar para um alívio da defesa do Sporting. A bola sobrou para a marca de penálti e, Francisco Trincão, de pé direito, fuzilou a baliza de Maximiano.

Na bancada, Bruno Fernandes não gostava do que via no relvado.

Onze do Braga: Matheus; Wallace, Bruno Viana e David Carmo; Esgaio, Fransérgio, André Horta e Sequeira; Ricardo Horta, Paulinho e Galeno.

Onze do Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Neto e Borja; Wendel, Battaglia e Eduardo; Rafael Camacho, Sporar e Acuña.