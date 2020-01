Marega marcou o primeiro golo da partida © Filipe Amorim/Global Imagens

O fim de tarde era frio, mas a noite prometia ser bem quente em Alvalade, com o primeiro clássico do ano entre Sporting e FC Porto. O jogo começou uns minutos atrasado, as equipas partilharam protagonismo nos momentos iniciais, porém o marcador a zeros durou muito pouco.

Aos 6 minutos de jogo, Corona fez um passe magistral em cima da linha de meio campo e serviu Marega que, na cara de Maximiano, só teve de tocar a bola para fazer abanar as redes da baliza dos leões.

O Sporting manteve a cabeça fria após o golo, continuou com os olhos postos na baliza adversária e procurava criar perigo. As jogadas dos leões nem sempre foram bem-sucedidas, mas os ataques iam-se sucedendo.

Pouco antes da meia hora de jogo, Sérgio Conceição viu-se obrigado a mexer na equipa, com Pepe a sair lesionado.

O FC Porto cresceu e apareceu nos últimos minutos da primeira parte, com Nakajima a dar nas vistas por diversas ocasiões.

Onze Sporting: Luís Maximiano, Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Vietto, Bolasie e Luiz Phellype

Onze FC Porto: Marchesín, Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Uribe, Otávio, Marega, Nakajima, e Soares

Suplentes Sporting: Diogo Sousa, Ilori, Borja, Battaglia, Plata, Rafael Camacho e Jesé

Suplentes FC Porto: Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Sérgio Oliveira, Zé Luís Aboubakar e Luíz Díaz

O Sporting e o FC Porto disputam, este domingo, o primeiro clássico de 2020 da I Liga portuguesa de futebol, com os dragões a procurarem manter na 15.ª jornada o atraso para o líder Benfica. Sporting, terceiro classificado com 26 pontos, e FC Porto, segundo com 35, defrontam-se num jogo com arbitragem de Jorge Sousa.

Os azuis e brancos não vencem há mais de 10 anos em Alvalade, somando 14 jogos sem triunfos desde que em outubro de 2008 venceram para o campeonato. No FC Porto, Danilo, que treinou condicionado nos últimos dias, é a grande dúvida, enquanto no Sporting Renan e Luís Neto são baixas certas.

Na antevisão à partida, o treinador do Sporting, Jorge Silas, considerou que o clássico deste contra o FC Porto, para a 15.ª jornada da I Liga de futebol, é "importantíssimo" para os leões reentrarem na luta pelo segundo lugar.

O técnico, de 43 anos, vincou que o emblema de Alvalade "tem sempre a responsabilidade de ganhar" e frisou conhecer bem a formação comandada por Sérgio Conceição.

Sem esconder o "muito respeito" que tem pelo FC Porto, Jorge Silas confessou que as sensações para este clássico "são muito similares" às registadas antes dos outros jogos, embora tenha assumido ter sempre "alguma ansiedade" até ao início da partida. Apesar do peso de um clássico entre dois rivais históricos, o técnico leonino recusou catalogar o duelo como "decisivo" e preferiu elogiar o adversário desta ronda.

Por seu lado, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, dividiu o favoritismo no clássico, "é de 50/50", afirmou. O treinador portista desvalorizou o facto de os dragões não vencerem no terreno dos leões desde 2008 e defendeu que "os jogos são todos diferentes, cabendo ao FC Porto fazer a história deste".