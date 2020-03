Duas expulsões em 20 minutos. Sporting 0-0 Aves (1ª parte)

Ruben Amorim, treinador do Sporting © Carlos Costa/Global Imagens

O Sporting recebe este domingo o Desportivo das Aves, em jogo da 24.ª jornada da I Liga, que vai marcar a estreia de Rúben Amorim no comando técnico dos leões. Na partida, agendada para 17h30, no estádio José Alvalade, o Sporting, que vem de uma derrota frente ao Famalicão (3-1), vai tentar não perder terreno para o Sporting de Braga, que já venceu esta jornada, na luta pelo terceiro lugar.

O Sporting, que vai estrear o técnico Rúben Amorim, tem 39 pontos, menos sete que os arsenalistas, antiga equipa do novo treinador, que venceu o Portimonense por 3-1. Já o Desportivo das Aves, que não venceu nos últimos quatro jogos, é último classificado, somando apenas 13 pontos.

Já rola a bola em Alvalade! O primeiro remate com perigo surge logo aos 2 minutos e é do Sporting. Sai do pé direito de Sporar, a passe atrasado de Plata, mas o lance é anulado. Antes do primeiro quarto de hora, aos 11 minutos, o Aves fica reduzido a 10 jogadores após uma entrada perigosa de Rúben Macedo numa bola dividida com Wendel. Inicialmente o árbitro Manuel Oliveira tinha apenas admoestado o jogador com um cartão amarelo, mas depois de analisar o lance com o VAR decidiu mostrar o vermelho. Na sequência da expulsão, por protestos, Luiz Fernando é amarelado e vai falhar a próxima jornada do campeonato.

Aos 16 minutos, Maximiano sai da baliza e descoordena-se com a sua defesa. Mato Milos, que vem em progressão, atira, ainda de longe, para a baliza deserta, mas Mathieu recolhe a bola antes que esta chegue ao alvo.

O Desportivo das Aves fica reduzido a 9 jogadores no minuto 20. Luiz Fernando vê o segundo cartão amarelo por agarrar Wendel, de forma propositada, e é expulso. Primeira alteração no Sporting aos 24 minutos. Rúben Amorim decide mexer. Tira Ristovski, que sai surpreso, para dar lugar a Jovane. O jogador dos leões sai direto para o balneário e nem cumprimenta o treinador.

Onze inicial do Sporting: Max, Ilori, Coates, Mathieu, Ristovski, Battaglia, Wendel, Acuña, Plata, Sporar e Vietto.

Onze inicial do Aves: Beunardeau, Mato Milos, Diakhité, Buatu, Afonso Figueiredo, Ricardo Mangas, Luiz Fernando, Rúben Oliveira, Estrela, Rúben Macedo e Welinton Júnior.

Suplentes do Sporting: Diogo Sousa, Rosier, Borja, Doumbia, Francisco Geraldes, Jovane e Camacho.

Suplentes do Aves: Aflalo, Bruno Morais, Tshibola, Reko, Zidane Banjaqui, Pedro Delgado e Kevin Yamga.