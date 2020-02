Várias mudanças no onze do Sporting na Turquia

Luciano Vietto foi o autor de um dos golos da vitória leonina na primeira volta © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O Sporting joga no reduto do Basaksehir, em Istambul, depois de ter impedido um pleno de derrotas lusas nos jogos da primeira mão dos 16 avos, ao vencer os turcos por 3-1, com golos de Coates, Sporar e Vietto. A partida tem início às 17h55.

Onze do Basaksehir: Mert Günok, Júnior Caiçara, Škrtel, A. Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Azubuike, Aleksić, Višća, Elia e Demba Ba

Onze do Sporting: Luís Maximiano, Ristovski, Ilori, Coates, Acuña, Battaglia, Wendel, Vietto, Jovane, Bolasie e Sporar

Suplentes do Basaksehir: Volkan Babacan, Ponck, Uçar, Tekdemir, Ozcan, Gulbrandsen e Robinho

Suplentes do Sporting: Diogo Sousa, Rosier, Borja, Doumbia, Eduardo, Gonzalo Plata e Pedro Mendes

O treinador adjunto Emanuel Ferro disse esta quarta-feira que o Sporting quer marcar golos em Istambul para condicionar a estratégia dos turcos do Basaksehir, na segunda mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa de futebol.

"Estamos aqui para marcar golos e assim condicionar a estratégia do Basaksehir", disse Emanuel Ferro na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente aos turcos.

O treinador adjunto de Silas dá o mote para eliminar o Basaksehir: "Procuramos antecipar quais as alterações que os turcos vão fazer em relação ao jogo da primeira mão e qual a sua estratégia para este e estar preparados para dar uma resposta às dificuldades que nos vão criar".

O Sporting defronta na quinta-feira o Basaksehir, em Istambul, a partir das 17h55, na segunda mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa, depois de ter vencido no estádio José Alvalade por 3-1.