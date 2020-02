Por TSF 09 Fevereiro, 2020 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting recuperou este domingo o terceiro lugar da I Liga, ultrapassando o Sporting de Braga, ao vencer por 2-1 na receção ao Portimonense, num encontro da 20.ª jornada. Jérémy Mathieu, de livre direto, aos 31 minutos, e Jadson, na própria baliza, aos 72, marcaram os tentos dos leões, que na última ronda tinham perdido em Braga por 1-0, depois do colombiano Jackson Martínez adiantar os algarvios, aos 26.

Na classificação, o onze de Jorge Silas passou a somar 35 pontos, contra 34 do Sporting de Braga, que empatou a dois na receção ao Gil Vicente, e 32 do Famalicão, goleado em casa pelo Vitória de Guimarães por 7-0.

Já rola a bola em Alvalade. Aos 2 minutos, Gonda foi obrigado a fazer uma grande defesa para canto, de modo a evitar que a bola entrasse na baliza do Portimonense. O silêncio reina nas bancadas de Alvalade. Exceção apenas para alguns aplausos, pouco audíveis.

Nos primeiros 15 minutos de jogo, o Portimonense parece estar a gostar de ter a posse de bola. Dificilmente dá a bola ao adversário. O jogo está pouco empolgante em Alvalade. Aos 20 minutos surge um remate perigoso do Portimonense, que passou ao lado do poste direito da baliza de Max.

Aos 26 minutos, Anzai serve Jackson Martínez, antigo jogador do FC Porto, que, à entrada da área, remata com enorme colocação. Maximiano ainda toca na bola, mas o esférico bate no poste esquerdo e entra. As claques do Sporting também aplaudem este golo do Portimonense.

De livre direto, aos 31 minutos, Mathieu empata o jogo com um grande golo. O central, na conversão de um livre direto, mete a bola junto ao canto superior direito de Gonda, sem hipóteses para o guarda-redes.

Aos 42 minutos, Gonda sai da baliza e antecipa-se a Sporar, que procurava apanhar passe de Rafael Camacho. O Sporting está sem criatividade. O árbitro deu um minuto de compensação antes do intervalo.

Equipas recolhem aos balneários. É intervalo em Alvalade.

Recomeça o jogo. Houve uma alteração no Sporting ao intervalo. Entrou Jovane Cabral e saiu Neto. Aos 5 minutos deste segundo tempo, Battaglia avança com a bola e remata, mas sem perigo para Gonda. Dois minutos depois, aos 53 minutos, mais um livre perigoso para o Sporting. É Vietto agora quem bate, mas a bola sai por cima da baliza do Portimonense.

Aos 60 minutos, segunda mexida de Silas no Sporting. Rafael Camacho sai e entra Gonzalo Plata. Quatro minutos depois, quem mexe é a equipa algarvia. Sai Lucas Fernandes para entrar Fernando. Troca por troca no meio campo.

Incrível falhanço de Vietto aos 65 minutos. Gonda defende o remate na cara do jogador argentino. Faltou eficácia a Vietto na melhor oportunidade dos leões em todo o jogo.

Aos 72 minutos, um autogolo coloca o Sporting em vantagem pela primeira vez no jogo. Acuña cruza da direita para Jovane Cabral, que cabeceia para Sporar. Mas Jadson, na tentativa de antecipação, faz autogolo.

Grande ovação para Mathieu aos 77 minutos. O jogador abandona o relvado lesionado e é substituído por Doumbia. Boa ocasião para o Sporting acabar com o jogo aos 88 minutos. Wendel rematou com força ao poste de Gonda.

O árbitro dá 4 minutos de compensação antes de apitar para o final da partida.

Final do jogo em Alvalade. O Sporting vence o Portimonense por 2-1, com reviravolta no marcador, e regressa ao terceiro lugar da I Liga.

Onze inicial do Sporting: Max, Coates, Neto e Mathieu; Ristovksi, Battaglia, Wendel e Acuña; Rafael Camacho, Sporar e Vietto.

Onze inicial do Portimonense: Gonda; Anzai, Lucas Possignolo, Jadson e Henrique; Pedro Sá e Dener; Aylton Boa Morte, Bruno Costa e Lucas Fernandes; Jackson.

Suplentes do Sporting: Diogo Sousa, Eduardo,Gonzalo Plata, Jesé, Borja, Jovane e Doumbia.

Suplentes do Portimonense: Ricardo Ferreira, Hackman, Vaz Tê, Beto, Anderson Oliveira, Willyan e Fernando.