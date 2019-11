O Sporting procura na Noruega a terceira vitória consecutiva na Liga Europa © Filipe Amorim/Global Imagens

Com os termómetros no estádio a registarem temperaturas de seis graus negativos, o Sporting, segundo no grupo D da Liga Europa, pode dar um passo importante para conseguir o apuramento para a fase seguinte da competição. A deslocação a Trondheim afigura-se difícil, já que os noruegueses do Rosenborg colocaram muitas dificuldades aos leões na última jornada, quando perderam em Alvalade por apenas 1-0.

Pub Pub

Onze do Rosenborg: André Hansen; Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling, Jensen, Lundemo, Trondsen, Asen, Soderlund e Adegbenro.

Onze do Sporting: Renan, Rosier, Coates, Ilori, Luís Neto, Borja, Doumbia, Eduardo Henrique, Bruno Fernandes, Vietto e Bolasie.

Suplentes do Rosenborg: Ostbo, Valsvik, Tagseth, Helland, Akintola, Johnsen e Ceide.

Suplentes do Sporting: Luís Maximiano, Rafael Camacho, Miguel Luís, Wendel, Rodrigo Fernandes, Luiz Phellype e Pedro Mendes.

O jogo tem arbitragem do escocês Kevin Clancy.

Silas volta a apostar num esquema com três centrais num onze com quatro alterações depois da derrota frente ao Tondela.

Primeiros cinco minutos de jogo com o Rosenborg mais agressivo. Os noruegueses já beneficiaram de um livre à entrada da área leonina, mas Hedenstad bateu contra a barreia.