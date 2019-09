Direto: Maximiano estreia-se na baliza. Sporting 0-0 Rio Ave (1.ª parte)

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

O Sporting faz a estreia na Taça da Liga com um objetivo bem definido: dar um pontapé na crise e seguir rumo ao "Tri" na prova. Para a primeira jornada do Grupo C, Leonel Pontes deixou de fora o malogrado Sebastián Coates e o congolês Yannick Bolasie. Nota para a inclusão do ponta-de-lança Luiz Phellype, que regressa de lesão.

A 31 de agosto, O Rio Ave venceu por 3-2 em Alvalade, para a Liga NOS, resultado que ditou a saída do treinador holandês Marcel Keizer. Quase um mês depois, será o interino Leonel Pontes a abandonar o leme da equipa principal, dando lugar ao ex-jogador Jorge Silas.

A disposição do Sporting em campo mostrava (mais) uma alteração no sistema de jogo. Desta vez, Battaglia recuava e colocava-se entre os centrais para construir jogo. As dúvidas surgiam daí para a frente: ora Acuña, ora Borja à esquerda, Rosier na direita e um trio móvel à frente: Jesé, Bruno Fernandes e Vietto. Wendel assumia a meia-direita.

O Rio Ave era um pouco mais simples de ler: 3-4-2-1 a atacar, 5-3-2 a defender.

A primeira oportunidade de golo leonina surgiu do mesmo de sempre. Bruno Fernandes disparou, Paulo Vítor defendeu para a frente e Jesé aproveitou o ressalto para cruzar. Vietto não chegou à bola.

Onze do Sporting: Luís Maximiano; Rosier, Ilori, Neto, Borja; Battaglia, Acuña, Wendel e Bruno Fernandes; Jesé e Vietto

Onze do Rio Ave: Paulo Vítor; Borevkovic, Messias e Junio Rocha; Diogo Figueiras, Tarantini, Jamor e Pedro Amaral; Gabrielzinho, Ronan e Piazon

A equipa de arbitragem é constituída pelo árbitro principal Manuel Mota, assistido por Jorge Fernandes e Luciano Maia. O quarto árbitro será Dinis Gorjão.

Suplentes do Sporting: Renan, Eduardo, Gonzalo Plata, Mathieu, Miguel Luís, Luiz Phellype e Jovane

Suplentes do Rio Ave: Kieszek, Felipe Augusto, Bruno Moreira, Nuno Santos, Vitó e Carlos Mané