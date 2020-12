Everton faz o empate. Standard 1-1 Benfica (1.ª parte)

Por Gonçalo Teles 10 Dezembro, 2020 • 16:42 Partilhar este artigo Facebook

Mudanças em todo o lado: Jesus apostou em Helton Leite, João Ferreira, Jardel e Pedrinho para o jogo na Bélgica e promoveu o regresso de Waldschmidt frente ao Standard de Liège. E há outra nota: apesar de Jardel estar em campo, Vertonghen é capitão.

Foram precisos cinco minutos para o Benfica criar a primeira ocasião de golo na Bélgica: Nuno Tavares avançou pelo corredor central e lançou Waldschmidt que, na passada, permitiu a defesa a Bodart. Um minuto e meio depois, Taarabt acelerou também pelo corredor central e atirou rasteiro para uma defesa a dois tempos do guardião belga.

Era fácil encontrar espaços no centro do terreno. Com muita distância entre os defesas centrais e os dois médios, os belgas convidavam o Benfica a procurar o centro do terreno e, ora Taarabt, ora Waldschmidt, não estranhavam a oferta.

Em cima dos dez minutos foi a vez de Darwin surgir descaído pela esquerda e cruzar para o coração da grande área, onde Everton acabou por rematar por cima da baliza. E uma vez mais ficou provado que quem não marca, sofre.

Jans cruza a partir do corredor direito para a entrada da pequena área e Raskin, à frente de Jardel, surge a cabecear para o primeiro dos belgas.

Durou pouco a vantagem belga. Pedrinho descobre Taarabt (outra vez no corredor central) e o marroquino acelera com a bola para a linha de fundo. À saída de Bodart, conseguiu enviar a bola para a frente da baliza, onde surgiu Everton a cabecear.

Mais encaixadas as equipas, continuou a pertencer ao Benfica a iniciativa do jogo. Antes da meia hora, os encarnados beneficiaram de uma sucessão de pontapés de canto que criaram perigo, mas não golos.

Onze do Standard: Bodart, Jans, Bokadi, Laifis, Gavory, Bastien, Raskin, Cimirot, Shamir, Balikwisha e Tapsoba

Onze do Benfica: Helton Leite, João Ferreira, Vertonghen, Jardel, Nuno Tavares, Weigl, Taarabt, Pedrinho, Everton, Waldschmidt e Darwin

Com a presença nos 16 avos de final da Liga Europa já garantida, o Benfica visita Liège no jogo que fecha o grupo D da competição. Mas ainda há um objetivo: tentar alcançar o primeiro lugar do grupo. As águias estão em igualdade pontual com o Rangers, com 11 pontos, e para vencerem o grupo têm de fazer melhor resultado do que os escoceses, que jogam em casa do Lech Poznan.

O jogo é arbitrado por Aleksei Kulbakov, assistido por Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko.

Suplentes do Standard: Gillet e Henkinet; Sissako, Oularé, Carcela, Sylvestre, Muleka, Boljevic, Fai, Avenatti, Carcela e Siquet.

Suplentes: Svilar; Gilberto, Diogo Gonçalves, Otamendi, Ferro, Gabriel, Cervi, Pizzi, Rafa, Chiquinho, Seferovic e Gonçalo Ramos.