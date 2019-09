Direto: vimaranenses com a corda toda. Benfica 0-0 Vitória SC (1.ª parte)

© Filipe Amorim/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 25 Setembro, 2019 • 18:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pub Pub

A edição 2019/2020 da Taça da Liga arranca esta quarta-feira com três jogos: depois do Gil Vicente 1-2 Portimonense, o Benfica recebe o Vitória de Guimarães na Luz em jogo a contar para a primeira jornada do grupo B. Às 21h começa o FC Porto-Santa Clara.

Pub Pub

Entrou melhor o Vitória quem, em cinco minutos, conseguiu rematar, ganhar livres e obrigar Zlobin a voar. Davidson foi quem fez o russo tirar os pés do chão. Nove minutos decorridos e os vimaranenses continuavam a crescer.

Sacko, pelo lado direito, dava muito trabalho a Nuno Tavares, tanto que conseguiu encontrar Rochinha dentro da grande área benfiquista e viu-o rematar com muito perigo. Desta vez, Zlobin foi ao chão.

Do lado encarnado, Taarabt estava encarregado de comandar o ataque benfiquista, apoiado por Samaris e por Gedson, que jogava a falso ala. O jogo corrido não criava situações de perigo, mas as bolas paradas eram outra história. Um canto curto, uma combinação entre Nuno Tavares e Taarabt e um cruzamento foram suficientes para Jardel assustar Douglas pela primeira vez.

O Benfica arriscava nos cantos: quase toda a equipa dentro da grande área contrária, Taarabt e Tomás Tavares ficava à espera do contragolpe. As movimentações de Gedson deixavam antever uma dinâmica diferente: o médio ia para o miolo, Caio Lucas ocupava uma ala e Jota ia para a outra, deixado Seferovic sozinho no meio, assumindo um 4-3-3.

Onze do Benfica: Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Rúben Dias, Nuno Tavares, Samaris, Taarabt, Gedson, Caio Lucas, Jota e Seferovic

Onze do Vitória de Guimarães: Douglas, Sacko, Venâncio, Pedro Henrique, Florent Hanin, Poha, Mikel Agu, André Almeida, Rochinha, Davidson e Bonatini

O jogo é apitado por Rui Costa, assistido por Tiago Costa e João Bessa Silva.

Suplentes do Benfica: Svilar; Grimaldo, Gabriel, Raúl de Tomás, Rafa, David Tavares e Ferro.

Suplentes do Vitória: Miguel; Tapsoba, Lucas Evangelista, André Pereira, Edwards, Lucas e Pêpê.