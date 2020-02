Marega e Zé Luís no ataque do FC Porto para jogo com o V. Guimarães

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Fábio Poço/Global Imagens

O FC Porto procura este domingo reduzir para um ponto a diferença para o líder Benfica, na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da 21.ª jornada da I Liga. Um dia depois de o Benfica ter perdido em casa com o Sporting de Braga, os dragões, que venceram as águias na ronda passada, jogam com o Vitória de Guimarães, oitavo classificado, num encontro com início marcado para as 17h30.

O FC Porto, já com Danilo apto, joga pela terceira vez com o Vitória de Guimarães esta temporada, depois de vitórias para o campeonato (3-0) e para a Taça da Liga (2-1). No último encontro da ronda, às 20h00, o Famalicão pode ficar a um ponto do Sporting, que é quarto classificado, caso vença na receção ao Desportivo das Aves, último classificado, a quatro pontos da zona de manutenção.

Onze do V. Guimarães: Douglas, Sacko, Pedro Henrique, Frederico Venâncio e Florent, Lucas Evangelista, Pêpê e André André, Marcus Edwards, Bruno Duarte e Ola John.

Onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira e Luis Díaz, Marega e Zé Luís.

Suplentes do V. Guimarães: Miguel Silva, Bondarenko, Ouattara, Poha, Davidson, João Pedro e Bonatini.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Manafá, Vítor Ferreira, Romário Baró, Nakajima e Aboubakar.