O Benfica entra este sábado em campo, em mais uma etapa pelo título de futebol, para enfrentar o Vitória de Setúbal, na 24.ª jornada. Sem Gabriel ou André Almeida, lesionados, as águias estão proibidas de perder pontos frente a um adversário com o qual empataram já esta temporada para a Taça da Liga e que não contará desta vez com Éber Bessa, castigado.

O jogo no Bonfim tem início às 18h00, antes da receção do FC Porto ao Rio Ave, às 20h30. A jornada teve início na sexta-feira, com o Sporting de Braga a receber e vencer o Portimonense por 3-1, na estreia de Custódio como treinador dos arsenalistas, face à saída de Rúben Amorim para o Sporting, que no domingo recebe o último classificado, o Desportivo das Aves.

Começa o V. de Setúbal-Benfica, da 24.ª jornada! A primeira falta do jogo surge aos 5 minutos. Zequinha fica no chão, com queixas no tornozelo. Aos 10 minutos, depois de muita cerimónia por parte da equipa do Benfica, Chiquinho, que tinha tudo para inaugurar o marcador, atira para a bancada.

O V. de Setúbal, através de uma boa combinação entre Semedo e Mansilla, quase chegou à grande área do Benfica. Rúben Dias, que está a fazer um jogo irrepreensível até agora, afastou o perigo. As águias estão confortáveis no jogo.

Aos 17 minutos, de baliza escancarada, Vinícius falhou. Que perdida! Um minuto depois, o Benfica conquista um livre em posição frontal, mas ainda longe da baliza do V. de Setúbal, após falta sobre o capitão Pizzi, que é quem vai bater o lance de bola parada. Não criou qualquer perigo para a equipa do Bonfim.

Perto da primeira meia hora de jogo, aos 27 minutos, surge aquele que é, provavelmente, o lance mais perigoso da partida até ao momento. Mansilla é genial na esquerda e passa para Zequinha, que atira, antecipando-se a Grimaldo. Que perigo para o V. Setúbal! A bola rasou a barra.

Aos 31 minutos, Makaridze rouba a bola a Chiquinho. O médio isolava-se a passe de Taarabt, mas o guardião do V. de Setúbal resolveu. Dois minutos depois, Zequinha cruzou para a grande área do Benfica, à procura de Mansilla, que não chegou à bola para fazer o desvio.

O Benfica tem mais bola, mais remates, mas até agora não tem tido grandes ocasiões de golo. O árbitro dá 1 minuto de compensação. Na sequência de um canto marcado por Pizzi, aos 45 minutos, Samaris fez um grande cabeceamento, mas a defesa do Setúbal desviou para novo canto.

É intervalo!

Recomeça o jogo! No segundo minuto da segunda parte há golo do V. de Setúbal! Carlinhos finaliza na área. Bem jogado pela equipa setubalense!

Aos 49 minutos, João Pinheiro recorre ao VAR para decidir se assinala grande penalidade para o Benfica, após falta sobre Rúben Dias. É mesmo assinalado penálti e Pizzi, chamado a converter, não falha. Está feito o empate no Bonfim! Início eletrizante desta segunda parte.

Um minuto depois do golo do Benfica, aos 50, Semedo leva amarelo e falha a próxima jornada. Aos 54 há novo amarelo, desta vez para Manzilla por entrada de carrinho sobre Pizzi. Logo a seguir, o Benfica marca, mas o lance é anulado. Taarabt conduz e tira três do caminho. Vinícius finaliza, mas o golo é invalidado.

Aos 56 minutos, acontece a primeira substituição no jogo: sai Chiquinho e entra Rafa. Aos 71 minutos, mais duas alterações no Benfica. Weigl entra para o lugar de Samarisn e Dyego Sousa substitui Cervi.

Aos 74 minutos, o árbitro assinala nova grande penalidade para o Benfica. As águias podem agora fazer a cambalhota no marcador. Pizzi não acerta com a baliza e atira as culpas para o relvado! Em quatro grandes penalidades, nos últimos dois jogos, o capitão falhou três.

Três minutos depois de Pizzi desperdiçar um penálti, Rafa vê amarelo por travar um contra-ataque. Aos 78 minutos, nova mexida no V. de Setúbal. Sai Ghilas e entra Guedes, que marcou duas vezes a Zlobin na Taça da Liga. Quatro minutos depois, a última alteração para a equipa da casa: sai Mansilla e entra Montiel.

Aos 84 minutos, Nuno Valente vê cartão amarelo por agarrar Taarabt. O árbitro dá 5 minutos de compensação.

Onze do V. Setúbal: Makaridze, Sílvio, Artur Jorge, Jubal e André Sousa, Semedo, Nuno Valente, Carlinhos, Zequinha, Ghilas e Mansilla.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo, Pizzi, Taarabt, Samaris, Cervi, Chiquinho e Carlos Vinícius.

Suplentes do V. Setúbal: Lucas Paes, Mano, Nuno Pinto, Leandrinho, Montiel, Antonucci e Guedes.

Suplentes do Benfica: Svilar, Nuno Tavares, Weigl, Florentino, Rafa, Jota e Dyego Sousa.