Direto: Renan evita golo austríaco. Sporting 0-0 Lask (1.ª parte)

Sem Rosier e Plata, o Sporting procura esta quinta-feira os primeiros pontos na presente edição da Liga Europa. No jogo da primeira jornada da fase de grupos, os leões, ainda sob o comando de Leonel Pontes, os leões foram à Holanda perder com o PSV (3-2).

Onze do Sporting: Renan; Mathieu, Coates e Luís Neto; Miguel Luís, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes e Acuña; Bolasie e Luiz Phellype.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Tiago Ilori, Eduardo, Rafael Camacho, Borja, Jesé e Vietto.

Onze do Lask: Schlager; Wiesunger, Trauner e Filipovic; Ranftl, Michorl, Holland e Potzmann; Frieser, Raguz e Goiginger.

Este desafio da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, entre o Sporting, quarto e último classificado, com zero pontos, e o LASK Linz, primeiro, com três, realiza-se hoje, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O jogo marca a estreia de Silas nas competições europeias.