Vitória de Guimarães e Benfica entraram em campo com vontade de controlar o jogo, mas foi difícil para uma das equipas impor-se. O ritmo foi-se intensificando e as oportunidades começaram a surgir nas duas balizas, mas nunca com perigo.

O primeiro golo da partida acabou por surgiu aos 23 minutos, numa jogada entre Chiquinho, Pizzi e Cervi. O argentino acaba por atirar à baliza e por fazer o 1-0 para as águias.

À meia hora de jogo, o Vitória conquistou uma das melhores oportunidades do jogo, com um remate forte de Evangelista. Ao Benfica valeu a defesa de Vlachodimos.

Os vimaranenses estavam melhor em campo, mais organizados, com mais oportunidades de golo e impunham o ritmo do jogo.

Onze do Vitória de Guimarães: Douglas; Victor Garcia, Tapsoba, Pedrão e Florent; Pepê, João Carlos Teixeira e Lucas Evangelista; Edwards, Bonatini e Davidson.

Onze do Benfica: Odysseas, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Gabriel, Adel Taarabt, Pizzi, Cervi, Chiquinho e Vinícius

Suplentes do V. Guimarães: Miguel Silva, Frederico Venâncio, Rafa Soares, Rochinha, Bruno Duarte, Poha e Mikel

Suplentes do Benfica: Zlobin, André Almeida, Samaris, Gedson, Caio, Seferovic e RDT.

As águias entram em campo na 15.ª jornada num duelo que lhes tem sido francamente favorável em Guimarães, com seis triunfos consecutivos desde 2016 e um último empate em 2014/15, num jogo que valeu o título.

A equipa de Bruno Lage chega a este jogo na liderança da I Liga, com mais quatro pontos do que o FC Porto, enquanto o Vitória de Guimarães, de Ivo Vieira, segue em quinto lugar, a três pontos do Famalicão, quarto.