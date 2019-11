Por TSF 28 Novembro, 2019 • 18:47 Partilhar este artigo Facebook

Noite europeia em Alvalade. O Sporting tinha a oportunidade de garantir a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa, em caso de vitória frente ao PSV. E Silas reservou algumas novidades - Wendel regressou à titularidade, semanas após ter sido afastado da equipa por questões disciplinares.

O encontro começou com os leões por cima no jogo. Bolasie deixou o primeiro aviso, pelo lado direito e, aos sete minutos, Bruno Fernandes recorreu à meia distância para testar os reflexos de Unnerstall. O guardião holandês esticou-se e desviou a bola para canto, numa enorme defesa.

Aos nove minutos, o Sporting chegou à vantagem. Num lançamento lateral, Acuña serviu Bruno Fernandes que, de primeira, cruzou para Luiz Phellype cabecear para o fundo da baliza holandesa.

Os leões entusiasmaram-se e foram aproveitando os erros do adversário. Bruno Fernandes já tinha avisado e voltou a usar a meia distância. Desta vez, o ensaio deu frutos.

O capitão leonino pegou na bola antes da grande área e, em zona frontal, rematou rasteiro e com força - a bola só parou no fundo das redes. Um grande golo de Bruno Fernandes, que deixou em delírio os adeptos que vieram a Alvalade.

Com vantagem confortável no marcador, o Sporting abrandou o ritmo e viu o PSV chegar-se à baliza com perigo. Bruma fugiu à marcação e surgiu na cara de Maximiano, mas o guardião foi à relva sacudir a bola dos pés do internacional português.

Antes do intervalo, o Sporting fez nova pressão sobre PSV e conseguiu chegar ao terceiro golo. Canto do lado direito do ataque leonino, a bola sobrevoou a área e foi ter ao segundo poste com Mathieu. O central francês, em desequilíbrio, fuzilou a baliza holandesa, para nova explosão em Alvalade.

Em atualização

Onze do Sporting: Maximiano, Rosier, Ilori, Mathieu, Acuna, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Bolasie, Vietto e Luiz Phellype.

Onze do PSV: Unnerstall; Dumfries, Viergever, Baumgartl, Sadilek; Ihattaren, Rosario, Hendrix, Bruma; Malen e Bergwijn