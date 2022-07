Diretor da ADoP denuncia ameaças depois da suspensão da W52-FC Porto

© Miguel Pereira/Global Imagens

O diretor executivo da Autoridade Antidopagem de Portugal (AdoP), António Júlio Nunes, publicou um texto na rede social LinkedIn esta quinta-feira em que denuncia ter sido alvo de ameaças, depois de a equipa de ciclismo W52-FC Porto ter tido a licença de competição suspensa pela União Ciclista Internacional (UCI) devido a suspeita de utilização de substâncias proibidas.

"A União Ciclista Internacional (UCI) confirmou a suspensão da equipa de ciclismo W52-F. C. Porto, após as suspensões aplicadas pela ADoP a oito ciclistas e dois membros de apoio. Infelizmente, as ameaças à minha integridade física estão se acumulando, e infelizmente foi necessário colocar minha família em casa sob vigilância policial", escreveu o diretor da AdoP no LinkedIn.

Na publicação entretanto apagada, António Júlio Nunes garante que as ameaças não vão afetar o seu trabalho: "Como CEO da ADoP, sempre farei meu trabalho com o mesmo rigor, transparência e honestidade que venho fazendo nos últimos dez anos da minha vida. O ciclismo em Portugal está a passar por tempos conturbados, mas talvez agora seja o melhor momento para quem realmente ama este desporto encontrar soluções para protegê-lo."

A licença de competição da equipa portuguesa W52-FC Porto foi suspensa pela UCI, depois de uma investigação realizada pela ADoP e pelo Ministério Público pela suspeita de doping na equipa. A Autoridade Antidopagem já tinha suspendido oito dos 11 corredores da equipa, bem como dois elementos do staff portista. O diretor desportivo, Nuno Ribeiro, e o adjunto, José Rodrigues, foram mesmo detidos no decorrer da operação "Prova Limpa".

Já esta quinta-feira, o FC Porto anunciou a suspensão do contrato com a equipa. "O Futebol Clube do Porto vem informar que suspendeu o Contrato de Naming e Licenciamento de Marca celebrado com a referida Associação [Calvário Várzea Clube de Ciclismo]. Aguardaremos o desfecho dos processos em curso por forma a proceder à reavaliação da presente decisão", revelou o clube em comunicado