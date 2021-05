"Bastante impressionado." Diretor da UEFA elogia FPF e Sporting pelo trabalho no futsal

Os praticantes de futsal aumentaram em 20% com a conquista inédita do título europeu pela seleção portuguesa, em 2018. O dirigente Laurent Morel elogiou o feito do Sporting, que conquistou, a 3 de maio, a segunda Liga dos Campeões na modalidade, ao vencer o FC Barcelona.