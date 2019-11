Diretor executivo do Flamengo garante que Jesus "está muito confiante"

Jorge Jesus, treinador do Flamengo © Guadalupe Pardo/Reuters

No relvado, no treino, no balneário e, sábado, nas bancadas. A confiança de jogadores, equipa técnica e direção do Flamengo é "total", garantiu à TSF Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo.

"[Jorge Jesus] está muito confiante com todo o trabalho duro que foi feito. Vai lutar para alcançar este objetivo. Ele tem confiança no trabalho", explicou Bruno Spindel, que está com a equipa em Lima, no Peru.

O ensaio geral da equipa de Jorge Jesus antes da final da Taça Libertadores foi na tarde desta sexta-feira - manhã em Lima - no centro de estágios da federação peruana. Logo, a partir das 22h00, hora de Lisboa, Jesus e um dos capitães, Everton Ribeiro, fazem a antevisão do encontro de sábado em conferência de imprensa no Estádio Monumental de Lima.

O jogo vai decorrer às 20h00 de sábado e tem relato no Especial Desporto da TSF.