O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta quinta-feira a suspensão do guarda-redes do Sporting, Adán, por um jogo, o que deve tirar o espanhol do dérbi deste fim de semana, frente ao Benfica.

Expulso por duplo amarelo já no tempo adicional do jogo dos leões frente ao Marítimo - o que obrigou o avançado Paulinho a ir para a baliza -, o guardião pode assim desfalcar a equipa de Rúben Amorim num jogo que pode valer o título de campeão nacional às águias.

Ao que a TSF apurou, o Sporting está a ponderar recorrer aos tribunais para suspender este castigo a tempo do encontro de domingo.

O CD aplicou ainda uma multa de 1224 euros ao diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana, por ter ficado, já depois de avisado, à entrada do túnel de acesso ao relvado a partir do minuto 78.

O Sporting tem ainda de pagar duas multas devido ao comportamento de adeptos: uma de 3190 euros por uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos e outra de 1530 por insultos de um grupo a Frederico Varandas.