Balas de borracha em Alvalade. Confrontos entre polícia e adeptos fazem vários feridos

Por Tiago Santos com Lusa 11 Maio, 2021 • 22:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Adeptos do Sporting e elementos das forças de segurança entraram esta terça-feira em confronto nas imediações do Estádio José Alvalade, quando o jogo entre Sporting e Boavista, para a 32.ª jornada da I Liga de futebol, se encontrava no intervalo.

A TVI informa, por seu lado, que um dos seus repórteres foi atingido por uma bala de borracha.

Após várias horas de ambiente de festa com milhares de adeptos do Sporting, que esperam à volta do recinto pela conquista do primeiro título de campeão nacional em 19 anos, as forças de segurança avançaram perto da zona das instalações das claques 'leoninas', de acordo com as imagens divulgadas pelas várias televisões.

Os agentes da PSP avançaram sobre os adeptos com uma carga mais 'musculada', criando-se um ambiente de confusão e tensão no exterior do estádio, enquanto dentro de campo os 'leões' até estão a ganhar 1-0 ao conjunto 'axadrezado'. Ato contínuo, foram arremessados objetos e artefactos pirotécnicos na direção dos elementos das forças de segurança.

Há registo de feridos entre os adeptos que estão a ser assistidos pelo INEM, constatou a reportagem da TSF no local. Em declarações aos jornalistas no local, o comissário Artur Serafim, da PSP, deu conta de que "não há detidos a registar" e confirmou "vários feridos que são cidadãos que se encontravam em ambiente de festa e foram atingidos por pedras e garrafas".

O plano de acompanhamento do autocarro da equipa "está em estudo" e pode estar em causa a saída de Alvalade do autocarro do Sporting.

Já esta tarde, a Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou ao cumprimento das regras de prevenção no combate à pandemia covid-19, perante as possíveis celebrações pela conquista do título nacional de futebol por parte do Sporting.

"Este ano, festeje em segurança. Cumpra o distanciamento físico, use máscara e não se esqueça do desinfetante. Celebre com o seu grupo restrito. Se tiver sintomas não saia de casa. Seja um agente de saúde pública e um adepto da saúde", pode ler-se na página da DGS.

O Sporting pode sagrar-se hoje campeão nacional de futebol pela 19.ª vez, caso vença o Boavista, no Estádio José Alvalade. Os 'leões', que não festejam a conquista do título nacional há 19 anos, desde 2002, lideram o campeonato, com 79 pontos, mais cinco do que o FC Porto (74), segundo colocado, que tem mais um jogo.