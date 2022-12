Distúrbios em Paris e Bruxelas após o França-Marrocos

© EPA

Paris, bem como outras cidades francesas, e Bruxelas registaram distúrbios esta quarta-feira à noite, no final do encontro que terminou com a vitória da França sobre Marrocos (2-0), para a meia-final do Mundial de futebol no Qatar.

Na capital francesa, mas também em cidades como Lyon ou Bordéus, registaram-se distúrbios no final do encontro, segundo imagens partilhadas nas redes sociais pelo jornal Le Fígaro, que mostram, por exemplo, confrontos entre adeptos e as forças de segurança nos Campos Elísios.

Também o centro de Bruxelas voltou a ser palco esta quarta-feira à noite de distúrbios provocados por adeptos da seleção de Marrocos, que atiraram artefactos pirotécnicos e bombas de fumo contra a polícia belga, noticiou a agência Efe.