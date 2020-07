Do golo de Pizzi ao empate de Guga. Veja o resumo do Famalicão-Benfica

Encarnados cedem empate e deixam FC Porto a um ponto do título nacional.

Por TSF 09 Jul, 2020 • 23:45

O Benfica empatou esta noite no terreno do Famalicão (1-1), deixando o FC Porto a um ponto do título. Pizzi abriu o marcador aos 37 minutos, na sequência numa recarga na área.

Ouça o relato dos golos por João Ricardo Pateiro. Sonoplastia de Paulo Jorge Guerreiro. 00:00 00:00

No segundo tempo, o Famalicão surgiu mais forte e a explorar as debilidades do jogo encarnado, conquistando o empate aos 84 minutos. Guga surgiu no centro da área a concluir com sucesso um cruzamento de Fábio Martins.

O resultado deixa o campeonato praticamente decidido. Basta um empate ao FC Porto para se sagrar campeão nacional.