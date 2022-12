Do hat trick de Gonçalo Ramos ao cabeceamento de Pepe. Veja os golos da vitória frente à Suíça

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

A seleção portuguesa qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final do Mundial de 2022, ao golear a Suíça por 6-1, com hat-trick de Gonçalo Ramos, no último jogo dos oitavos, em Lusail.

O primeiro golo surgiu aos 17 minutos após uma primeira incursão na área de Bernardo Silva, cujo passe rasteiro não chegou a Ramos. Segundos depois, a bola chegou a João Félix, que vê a movimentação do atacante e serviu-o pela esquerda. Ramos rodou e disparou com potência para inaugurar o marcador.

Ainda antes do intervalo, aos 33 minutos, Bruno Fernandes bateu um canto da direita e Pepe elevou-se, entre a defesa rival, para cabecear sem hipóteses para o 2-0.

Nos primeiros seis minutos do segundo tempo, Dalot foi à linha e cruzou rasteiro para Gonçalo Ramos bisar com um toque subtil com a ponta do pé esquerdo.

Cinco minutos depois, Otávio desequilibrou no meio campo, com um toque de calcanhar. João Félix lançou Gonçalo Ramos, que deixou o esférico para a entrada de Raphael Guerreiro que, sem marcação, disparou de é esquerdo para o fundo da baliza.

Akanji, dois minutos depois, reduziu a desvantagem para a Suíça na sequência de um canto.

Antes do final do jogo ainda houve tempo para o hat trick de Gonçalo Ramos. A jogada passou por Bernardo e João Félix, que assistiu a entrada de Ramos. Depois, o goleador picou com classe por cima de Sommer.

Mesmo em cima dos 90', Rafael Leão combinou com Guerreiro na esquerda, virou para dentro e rematou em jeito. O guarda-redes Sommer ficou pregado ao chão. Foi o segundo golo de Leão em quatro jogos do Mundial, onde começou sempre como suplente.

Nos quartos de final, num jogo marcado para sábado, pelas 15h00 (em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, Portugal vai defrontar Marrocos, que esta terça-feira eliminou a Espanha, no desempate por penáltis (3-0, após 0-0 nos 120 minutos).