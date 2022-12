Do penálti de Ronaldo ao bis de Bruno. Recorde os golos que levaram Portugal aos oitavos

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes © José Sena Goulão/EPA

Portugal joga na terça-feira frente à Suíça, num jogo de tudo ou nada a contar para os oitavos do Mundial. Apesar da derrota de sexta-feira frente à Coreia do Sul, a seleção tem atingido os objetivos, passando em primeiro lugar do grupo. Sem goleadas, mas com boas jogadas que deram em golo. Na véspera do encontro dos oitavos, recorde os seis golos que levaram Portugal até esta fase do Campeonato do Mundo.

O primeiro só surgiu na segunda parte do Portugal-Gana, jogo de estreia da seleção no Catar, por intermédio de grande penalidade. Ronaldo foi derrubado na grande área por Salisu, o VAR analisou o lance e determinou que seria penálti. Chamado a converter, o capitão não falhou. Atirou para o lado esquerdo, o guarda-redes ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu travar o disparo forte do português.

Aos 78 minutos, com o jogo empatado a uma bola, João Félix conseguiu voltar a pôr Portugal na frente do marcador. Bruno Fernandes fez um passe em profundidade para João Félix, que aproveitou a falha de Baba Rahman e, na cara de Lawrence Ati-Zigi, não perdoou.

O mesmo João Félix, dois minutos depois, roubou uma bola que acabou por chegar a Bruno Fernandes. O jogador do Manchester United descobriu a entrada de Leão pela esquerda e este finalizou com classe.

Frente ao Uruguai houve mais dois golos com assinatura portuguesa, todos eles de Bruno Fernandes. Depois de duas assistências frente ao Gana, o jogador do Manchester United marcou os golos que, aos 54 minutos e, de penálti, aos 90+3, selaram o triunfo da formação das quinas, que assim se juntava nos oitavos a França e Brasil.

No primeiro tento, Raphael Guerreiro combinou com Bruno Fernandes, que picou a bola para a entrada de Ronaldo. Num primeiro momento, pareceu que o capitão tinha tocado de raspão na bola, desviando-a de Rochet para inaugurar o marcador, mas mais tarde a FIFA atribui o golo a Bruno Fernandes e surgiram repetições do lance que indicam que Ronaldo não tocou na bola.

O bis surgiu já nos descontos, de penálti. Bruno Fernandes fez a paradinha, com um saltinho, antes de rematar para a esquerda com o guarda-redes já a cair para a direita.

No terceiro e último jogo da fase de grupos, frente à Coreia do Sul de Paulo Bento, Portugal perdeu, mas foi quem marcou o primeiro golo do jogo logo aos cinco minutos por Ricardo Horta.

A seleção portuguesa realiza esta terça-feira o derradeiro treino antes do confronto com a Suíça, dos oitavos de final do Mundial 2022, num apronto que só não deve contar com os indisponíveis Danilo Pereira e Nuno Mendes.