Por Francisco Nascimento 15 Jul, 2020 • 23:54

A história do título do FC Porto começou com uma derrota, teve o campeonato interrompido, mas terminou com uma vantagem confortável para o segundo classificado.

O FC Porto conquistou o 29.º título de campeão nacional, mas a prova não começou de feição para os dragões. Na primeira jornada, os azuis e brancos deslocaram-se a Barcelos e perderam por 2-1 no regresso do Gil Vicente à primeira liga. Já com um golo de Lourency aos 60 minutos, o FC Porto beneficiou de um penálti 13 minutos mais tarde.

Alex Telles empatou a partida, mas não foi suficiente para impedir a entrada com o pé esquerdo no campeonato.

Dias depois, a equipa de Sérgio Conceição era eliminada da Liga dos Campeões pelo Krasnodar. O que parecia ser uma entrada modesta na temporada, culminou com sete vitórias consecutivas dos azuis e brancos no campeonato.

Começou com uma goleada ao Vitória de Setúbal, e teve o momento alto no Estádio da Luz, com uma vitória por 2-0 no clássico, a 24 de agosto.

O primeiro golo foi marcado por Zé Luís, que já levava três golos em duas jornadas, que depois de um canto, foi o único a encontrar a bola perdida na pequena área.

Mais golos só no final da partida. Otávio colocou a bola no espaço para Marega, que com uma arrancada ficou frente a frente com Vlachodimos e sentenciou a partida.

Um novo jogo grande só na jornada 15, com o Sporting a receber o FC Porto. O Benfica era líder, com quatro pontos de avanço, e nada se alterou na tarde de 5 de janeiro.

O FC Porto não vencia em Alvalade há 11 anos, e Marega começou a mudar a história logo aos seis minutos de jogo. Com um toque subtil após cruzamento de Corona, o maliano inaugurou o marcador.

Marcos Acuña ainda empatou a partida, antes do final da primeira parte. No segundo tempo, Tiquinho Soares usou a cabeça e levou os três pontos para o Dragão. Resultado final: 2-1.

Na jornada 20, e já depois de uma derrota frente ao Sporting de Braga, o FC Porto recebia o Benfica no Dragão. Com sete pontos de desvantagem, os azuis e brancos estavam obrigados a vencer para relançar a luta pelo título.

Sérgio Oliveira deu vantagem à equipa da casa, com um remate acrobático à entrada da aérea.

Oito minutos mais tarde, Vinícius empatou o jogo para o Benfica, mas a noite era do FC Porto. Alex Telles, de penálti, recolou a equipa comandada por Sérgio Conceição na frente do marcador.

Ainda antes do intervalo, Rúben Dias, com um autogolo, fez o terceiro para o FC Porto. Marega cruzou e o defesa encarnado desviou para o fundo da baliza.

Vinícius ainda bisou na partida, mas os golos da primeira parte foram suficientes para o FC Porto reduzir a desvantagem para a liderança do campeonato. Começava aí a recuperação, até ao título, dos dragões.

Na jornada seguinte, o Benfica perdeu com o Sporting de Braga, e os portistas foram a Guimarães colocar-se a um ponto dos encarnados.

Douglas, após um grande remate de Sérgio Oliveira, introduziu a bola dentro da própria baliza.

O Vitória de Guimarães empatou já depois do intervalo. A meia hora do fim, Marega picou a bola e deu a vitória aos azuis e brancos. O maliano, nos festejos, apontou para a cor da pele.

O jogo ficaria marcado pela saída de campo de Marega, por insultos racistas dos adeptos vitorianos. O Conselho de Disciplina instaurou, mais tarde, um processo disciplinar ao Vitória de Guimarães.

Na jornada 23, o Benfica empatou com o Moreirense, e os portistas aproveitaram para assumir a liderança do campeonato.

Os dragões foram aos Açores, e venceram o Santa Clara por 2-0.

O novo coronavírus chegou a Portugal, e o campeonato de futebol foi interrompido após a jornada 24.

Em junho, as equipas voltaram aos estádios, mas o público ficou em casa. A retoma do campeonato trouxe surpresas para as equipas da frente: o FC Porto perdeu frente ao Famalicão, e o Benfica empatou, em casa, com o Tondela. Estava tudo empatado na liderança do campeonato.

Na jornada 26, o FC Porto aproveitou o deslize (mais um) do Benfica, e ficou isolado no primeiro lugar com dois pontos de vantagem.

Frente ao Marítimo, valeu o golo solitário de Corona logo aos seis minutos de jogo. À meia volta, o mexicano colocou a bola no fundo da baliza.

O FC Porto e o Benfica ainda voltariam a colocar-se em igualdade pontual. Os azuis e brancos empataram com o Desportivo das Aves, e os encarnados venceram o Rio Ave.

A partir da jornada 28, o Benfica estendeu a passadeira ao FC Porto, com duas derrotas consecutivas. Os dragões conseguiram cinco vitórias seguidas, e não mais largaram a liderança da prova.

Frente ao Sporting, o FC Porto precisava de apenas um ponto para assegurar o título nacional, mas a equipa de Sérgio Conceição não quis deixar margens para dúvidas. Com uma cabeçada de Danilo, os portistas colocaram-se na frente do marcador.

Já para lá dos 90 minutos, Marega adiantou-se após passe de Otávio, e na cara de Maximiano, picou a bola e fez o 2-0 final. Estava feito o 67º golo do FC Porto no campeonato e entregue o título de campeão nacional na temporada 2019/20.