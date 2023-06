Documentos retidos e menores impedidos de sair: ex-colaborador confirma restrições em academia de futebol investigada

© Photo by Joshua Hoehne on Unsplash

Por Tiago Santos 13 Junho, 2023 • 20:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um antigo colaborador da BSports Academy, cujas instalações foram alvo de buscas por suspeitas de tráfico de seres humanos, confirma à TSF que a documentação dos jovens era retida pela organização e que os menores estavam impedidos de abandonar as instalações, mas nega atuação para lá da legalidade.

À medida que o projeto - liderado pelo presidente da Assembleia Geral da Liga Portugal, Mário Costa - ia avançado, o presidente da academia criou um conjunto de regras para proteger a imagem do programa de formação dos jovens atletas.

A fonte que colaborava com o projeto explica que, no caso dos documentos dos jovens estrangeiros, estes passaram a ser retidos pela academia após problemas entre os jovens atletas. A partir daí, Mário Costa decidiu que devia ser a organização do projeto a guardar documentação como passaportes, só os devolvendo a pedido dos próprios jovens.

Já os menores estavam impedidos de sair das instalações depois de um episódio num parque da zona, quando vários jovens que não falavam português nem tinham identificação portuguesa foram interpelados pela polícia num espaço sinalizado pelas autoridades por ser usado para tráfico de droga.

Também aí, a decisão foi limitar a liberdade dos jovens formandos, impedindo as saídas das instalações da academia.

O testemunho transmitido à TSF garante que o objetivo de cada uma destas medidas nunca foi o de limitar, para lá da lei, a vida destas crianças e jovens, até porque muito acabaram por cumprir mais do que um ano de formação, regressando mesmo ao projeto para mais temporadas e anos letivos.

A mesma fonte explica à TSF duvidar de que os valores cobrados às famílias permitam alimentar o projeto de Riba de Ave, no concelho de Famalicão, como um negócio lucrativo.

A Bsports Academy, presidida por Mário Costa, foi um dos locais alvo de buscas por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no âmbito de uma investigação em que o líder da AG da Liga é suspeito do crime de tráfico de seres humanos. O outro local visado foi a casa do próprio.