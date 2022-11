"Doha a quem doer." A canção da TSF no Mundial do Catar

A banda sonora do Mundial 2022 na TSF é da autoria do grupo "Vozes da Rádio".

Por TSF 24 Nov, 2022 • 09:15

A primeira jornada da primeira fase do mundial do Catar termina esta quinta-feira, com as entradas em cena de Portugal e Brasil. Já foram marcados 33 golos e já houve três jogos sem golos, num Mundial em que a presença do VAR e da tecnologia não está a tornar os jogos mais rápidos.

A TSF vai acompanhar os jogos da seleção portuguesa com reportagens do enviado especial António Botelho ao Catar. A banda sonora do Mundial 2022 na TSF é da autoria do grupo "Vozes da Rádio", com o tema "Doha a quem doer".

