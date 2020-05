Dois anos após o ataque. Arguidos conhecem sentenças no processo de Alcochete

Bruno de Carvalho deixou duras críticas aos jornalistas © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Tiago Santos com Francisco Nascimento 28 Maio, 2020 • 11:17

Deve ser conhecida esta quinta-feira a sentença do processo do ataque à Academia de Alcochete. A sessão já arrancou, o início da leitura do acórdão estava marcado para as 9h30, no Tribunal de Monsanto. Os 44 arguidos ficam a saber se são ou não condenados.

Há, no entanto, a possibilidade de adiamento, uma vez que o prazo para resposta dos advogados à alteração dos factos ainda não terminou. Ainda assim, ao que a TSF apurou, a formalidade deve ser ultrapassada, com um acordo dos advogados para que a leitura do acórdão se faça já esta quinta-feira.

À entrada do tribunal, o advogado do antigo presidente do Sporting, Miguel Fonseca, voltou a criticar a procuradora na fase de inquérito, Cândida Vilar, lembrando o pedido de absolvição do Ministério Público.

"O Ministério Público diz o que eu ando a dizer desde o primeiro momento. O que veio para tribunal foi uma acusação inepta. A alteração veio provar que aquilo não era nada", remata.

O advogado de Bruno de Carvalho, de gravata, mostrou-se confiante, até pela indumentária: para além do seu casamento, esta é a primeira vez na carreira que vai a tribunal de fato e gravata.

A defesa de Bruno de Carvalho continua a negar o envolvimento do arguido no ataque, o mesmo sucede com o advogado do líder da Juventude Leonina, Nuno Mendes. Nas alegações finais, a procurador do Ministério Público pediu a absolvição dos dois arguidos e ainda do antigo oficial de ligação dos adeptos, por falta de provas.

Para os restantes 41 arguidos, o Ministério Público pediu a condenação pelo crime de introdução em local vedado. Há ainda 19 pedidos de condenação pelos crimes de ofensa à integridade física e 38 de sequestro.

No total são 97 ilícitos, no entendimento do Ministério Público, que configuram crimes de terrorismo, puníveis com pena de prisão de dois a dez anos.

Desde maio de 2018, quando se deu o ataque à Academia de Alcochete, passaram mais de dois anos. O julgamento começou a 18 de novembro do ano passado, e foram ouvidas 65 testemunhas de acusação e 90 testemunhas de defesa.