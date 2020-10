Dois ciclistas do Giro de Itália testam positivo para a Covid-19

Um dos ciclistas infetados é Steven Kruijswijk, da Jumbo Visma © Luk Benies/AFP

Dois ciclistas do Giro de Itália, bem como seis membros do staff da Michelton Scott, um da Ag2r La Mondiale e outro elemento da Ineos Grenadiers, estão infetados com o novo coronavirus. Já estão todos isolados depois de os médicos das respetivas equipas ordenarem que fossem colocadas em prática medidas de isolamento.

Um dos ciclistas infetados é Steven Kruijswijk, da Jumbo Visma, avança o site desportivo italiano Gazzetta dello Sport. Os resultados foram conhecidos na manhã desta terça-feira depois de terem sido testados os ciclistas e staff das 22 equipas da prova. Ao todo foram feitos 571 testes.

A 103.ª edição do Giro de Itália regressa esta terça-feira com a 10.ª etapa, que liga Lanciano a Tortoreto em 177 quilómetros.